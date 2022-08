Chư Pưh: Bắt giữ 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết đã truy bắt thành công 2 đối tượng Bùi Quốc Đại (SN 1989) và Nguyễn Thành Yên (SN 1989, cùng trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản.





Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29-7, qua tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, Công an huyện Chư Pưh đã trích xuất camera an ninh nhận dạng, tổ chức lực lượng tuần tra và phát hiện 2 đối tượng có đặc điểm nghi vấn, điều khiển xe mô tô hiệu Honda (Lead), màu đen, BKS 81B2-875.83 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nên tiến hành truy đuổi.

Khi phát hiện bị truy bắt, 2 đối tượng đã vứt lại tang vật vừa trộm cắp được và bỏ chạy theo hướng TP. Pleiku. Tổ công tác Công an huyện Chư Pưh vừa truy đuổi vừa liên hệ với Công an huyện Chư Sê và Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Hồ Chí Minh phối hợp bắt giữ đối tượng gây án.

2 đối tượng Nguyễn Thành Yên (bìa trái) và Bùi Quốc Đại (bìa phải) cùng tang vật trộm cắp. Ảnh: Trần Hữu



Quá trình truy đuổi đến chốt kiểm soát giao thông trên đường Hồ Chí Minh, thuộc làng Pan (xã Ia Glai, huyện Chư Sê), Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng các đối tượng không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy; bị truy đuổi rao riết, Yên và Đại đã lao xe vào bên đường, vứt bỏ xe chạy bộ được khoảng 1 km thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.



Quá trình điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Sáng 29-7, cả 2 cùng nhau điều khiển xe mô tô đến huyện Chư Pưh mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Sau đó, các đối tượng đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản, gồm: 2 bình ắc quy xe ô tô của anh A (tại thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) và 2 tượng gỗ hình di lặc của anh M. (tại thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh). Mở rộng điều tra, 2 đối tượng còn khai nhận, trước đó đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Chư Pưh và Đức Cơ.



Để tránh bị phát hiện và che giấu hành vi phạm tội của mình, các đối tượng đã sử dụng biển số xe giả và đưa tài sản trộm cắp về TP. Pleiku tiêu thụ.



Được biết, đối tượng Nguyễn Thành Yên đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Bùi Quốc Đại có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 tiền sự.



Công an huyện Chư Pưh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng, thu giữ tang vật, phương tiện trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.



TRẦN HỮU