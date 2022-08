Bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an viên bán chuyên trách

(GLO)- Trong 2 ngày 5, 6-8, Công an huyện Ia Pa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 51 đồng chí là công an xã bán chuyên trách trên địa bàn toàn huyện.





Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Văn Nhân

Trong thời gian tập huấn, 51 học viên được học tập, quán triệt, bồi dưỡng cách thức nghiên cứu nâng cao kiến thức pháp luật để triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngay tại thôn, làng mình phụ trách; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng dẫn quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống về an ninh trật tự; quy trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, công tác bảo vệ hiện trường, hỗ trợ điều tra; cách thức nhận biết ma túy và biện pháp phòng-chống tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy; các biện pháp phòng cháy-chữa cháy, phòng, tránh đuối nước…



Qua tập huấn, các học viên trở về cơ sở công tác tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kết hợp với kiến thức đã được tiếp thu trong qúa trình tập huấn, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

VĂN NHÂN