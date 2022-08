Bộ Công an sơ kết 2 tháng cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long-Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến Công an toàn quốc về tình hình, kết quả 2 tháng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai.





Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nông Hòa

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ ngày 20-6 đến 20-8-2022, toàn quốc xảy ra 1.780 vụ tai nạn giao thông làm 955 người chết, 1.287 người bị thương. So với thời gian liền kề giảm 6,22% số vụ, giảm 8% số người chết, tăng 2,47% số người bị thương.



Cùng với Công an các tỉnh, thành trên cả nước, Công an Gia Lai đã xây dựng kế hoạch, đồng loạt ra quân thực hiện nghiêm túc, quyết liệt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông. 2 tháng qua, trên địa bàn tỉnh, tai nạn giao thông giảm 2 chỉ số (giảm 8,16% số vụ, giảm 41,67% số người chết), không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đã bố trí 2.477 ca công tác với 7.431 lượt phương tiện, 12.385 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát. Qua đó, phát hiện, lập biên bản và xử phạt 13.049 trường hợp với tổng số 9,1 tỷ đồng (tăng 1,72% số trường hợp). Trong đó, lực lượng Công an tập trung xử lý nghiêm vi phạm theo các nhóm hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm về nồng độ cồn (1.076 trường hợp); vi phạm về tốc độ (416 trường hợp); chở hàng quá khổ, quá tải, tự cơi nới thùng xe (312 trường hợp)…



Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Bộ trong xử lý vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông 2 tháng qua. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị, Công an địa phương cần tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2-9, lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 và “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường-tháng 9” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.



