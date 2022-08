Bình Phước: Tuyên án 3 bị cáo đánh hội đồng bệnh nhân đến tử vong

Qua nói chuyện, nghĩ mình bị coi thường nên Lâm cùng 2 bệnh nhân khác đã cùng đánh hội đồng nam bệnh nhân khác tại Bệnh viện Nhân Ái khiến nạn nhân tử vong sau đó.





Ngày 30.8, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt Chung Hồng Lâm (36 tuổi) 20 năm tù, Hồ Phi Hùng (38 tuổi) 19 năm tù và Nguyễn Mậu Hoàng Long (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) 18 năm tù cùng về tội "giết người". 3 bị cáo đã đánh hội đồng làm chết một bệnh nhân vì nghĩ mình bị coi thường.



Bị cáo Chung Hồng Lâm đứng trước bục khai báo.





Theo cáo trạng, Lâm, Long, Hùng và Huỳnh Quang Vinh, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM.



Trong quá trình cai nghiện, Lâm, Long, Hùng và Vinh bị bệnh nên được chuyển đến Bệnh viện Nhân Ái (xã Phú Văn, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) để điều trị. Lâm, Long và Hùng điều trị tại khoa Nội 2. Trong thời gian điều trị, sức khỏe của Lâm, Long và Hùng ổn định nên đã tự nguyện hỗ trợ bảo vệ an ninh và chăm sóc bệnh nhân không đi lại được tại khoa Nội 2.



Các bị cáo (từ phải qua) Hùng, Long và Lâm tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30.8



Vinh được điều trị tại khoa Nội 1, đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1.3.2021 thì bị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy đá nên được chuyển đến phòng cấp cứu B, khoa Nội 2 để điều trị.



Tại đây, Long, Lâm và Hùng dẫn Vinh vào phòng cấp cứu B, Hùng chỉ giường cho Vinh nằm. Lâm hỏi Vinh "đã từng ở đây chưa?”, Vinh trả lời “20 tháng, khoa nào cũng ở rồi”, Long nói Vinh “Nếu đã ở đây rồi thì biết nội quy và cách sinh hoạt ở đây”. Vinh nói “Tụi mày bớt hại não đi”.



Thấy Vinh có thái độ coi thường, Lâm nhìn Long ra hiệu thì Long hiểu và đồng ý đánh Vinh. Ngay lúc này Lâm, Long, Hùng đã lao vào đánh hội đồng Vinh khiến nạn nhân trượt từ trên giường xuống nền nhà, hai tay ôm đầu.



Cả 3 tiếp tục dùng chân, tay đánh liên tiếp vào vùng đầu của Vinh. Lúc này, một điều dưỡng tại khoa Nội 2 phát hiện đến can ngăn kéo Lâm và Long ra ngoài.



Do muốn đánh Vinh tiếp nên Lâm, Hùng quay lại kéo Vinh ra giữa phòng, Lâm tiếp tục dùng chân đạp 2 cái vào vùng trán làm đầu Vinh đập xuống nền nhà khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não gây xuất huyết nội sọ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân bị đánh hội đồng đã tử vong sau đó.



Theo Hoàng Giáp (TNO)