Vụ thất thoát hơn 4 tỷ đồng tại xã Ia Tul: Cơ quan Điều tra yêu cầu bổ sung tài liệu

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có công văn đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (QBVPTR) tỉnh cung cấp tài liệu để có cơ sở giải quyết kiến nghị khởi tố việc gây thất thoát hơn 4 tỷ đồng trong sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng xảy ra tại UBND xã Ia Tul (huyện Ia Pa).



Nội dung Công văn số 122/QBVPTR-KTGS ngày 21-6-2022 của QBVPTR tỉnh nêu: “Tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm trước không sử dụng hết thì chuyển sang năm sau thực hiện như Hướng dẫn số 54/HDLN: STC-SNNPTNT-QDVPTR ngày 1-6-2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT”. Như vậy, số tiền DVMTR tồn từ năm 2016 đến 2021 thì UBND xã la Tul được chuyển sang năm sau thực hiện được quy định tại điều, khoản nào của Hướng dẫn 54/HDLN; cấp có thẩm quyền phê duyệt lại dự toán là cơ quan nào? Quy định tại văn bản nào? Cung cấp các tài liệu có liên quan? Từ năm 2016 đến năm 2019, hàng năm căn cứ vào số tiền DVMTR tồn năm trước chuyển sang, UBND xã la Tul tự xây dựng và phê duyệt dự toán để xác định nhiệm vụ chi cho các hạng mục công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ rừng và mua sắm gồm: bảng tên cộng đồng thực hiện các năm 2017, 2018, 2019; cắm mốc ranh giới rừng thực hiện năm 2017, 2018, 2019; đường ranh cản lửa thực hiện năm 2019; bảng pa nô tuyên truyền hoàn thành 2016 và mua sắm bảng tam giác tuyên truyền, bảng cam kết bảo vệ rừng, bảng quy định phòng cháy chữa cháy rừng hoàn thành năm 2016… như vậy đúng hay sai? Theo quy định tại văn bản pháp luật nào? Cung cấp các tài liệu có liên quan?

Trụ sở UBND xã Ia Tul, huyện Ia Pa. Ảnh: Lê Anh



Ngoài ra, tại biên bản giám sát việc thực hiện chính sách chi trả tiền DVMTR tại UBND xã la Tul ngày 28-12-2018 của đoàn kiểm tra do QBVPTR tỉnh chủ trì kết luận: Việc sử dụng tiền DVMTR chi trả cho công trình xây dựng và mua sắm gồm: bảng tên cộng đồng năm 2017; cắm mốc ranh giới rừng năm 2017; bảng pa nô tuyên truyền hoàn thành năm 2016 và mua sắm bảng tam giác tuyên truyền, bảng cam kết bảo vệ rừng, bảng quy định phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016 là đúng quy định. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra, giám sát của QBVPTR tỉnh theo Báo cáo số 06/QBVPTR-KTGS ngày 14-1-2022 gửi Chủ tịch UBND tỉnh lại đánh giá có sai phạm trong việc sử dụng tiền DVMTR tại các hạng mục trên. Sau đó, UBND tỉnh có công văn kiến nghị khởi tổ gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh. Do đó, đề nghị cho biết tại sao kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và năm 2021 có sự mâu thuẫn, căn cứ để đưa ra các đánh giá nêu trên? Theo quy định tại văn bản pháp luật nào? Cung cấp các tài liệu có liên quan?



Như Báo Gia Lai điện tử đã phản ánh, qua kiểm tra việc sử dụng tiền DVMTR tại xã Ia Tul (huyện Ia Pa), QBVPTR tỉnh phát hiện trong giai đoạn 2017-2019, dù UBND huyện Ia Pa không phê duyệt bố trí nguồn vốn nhưng ông Siu Sứ-thời điểm đó là Chủ tịch UBND xã Ia Tul-vẫn tự ý triển khai thi công xây dựng 3 công trình với 2.120 bảng tên cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, dù không có quyết định phê duyệt bố trí vốn cho UBND xã Ia Tul nhưng ông Siu Sứ vẫn tổ chức thi công 3 công trình cắm mốc ranh giới rừng. Bên cạnh đó, giữa UBND xã Ia Tul và các công ty tư vấn không có hợp đồng nhưng vẫn lập khống báo cáo thẩm tra dự toán công trình. Cả 3 công trình không có đơn vị giám sát thi công; 2 công trình không có biên bản nghiệm thu; 1 công trình có biên bản nghiệm thu nhưng chỉ có ông Siu Sứ và đơn vị thi công tham gia gây thiệt hại gần 1,2 tỷ đồng. Năm 2019, ông Siu Sứ còn chỉ định thầu thi công công trình đường ranh cản lửa sai quy định với số tiền hơn 497 triệu đồng; chỉ định thầu thi công 7 pa nô tuyên truyền sai quy định với số tiền hơn 332 triệu đồng; mua sắm bảng tam giác tuyên truyền, bảng cam kết bảo vệ rừng với sai với số tiền hơn 235 triệu đồng. Ngoài ra, việc sử dụng tiền DVMTR để chi thường xuyên tại UBND xã Ia Tul cũng phát hiện nhiều sai phạm như: chi không có chứng từ hơn 630 triệu đồng; chi không có hóa đơn, không có người nhận và chi trùng với số tiền hơn 277 triệu đồng.



Sau báo cáo và đề xuất xử lý của các cơ quan liên quan, UBND tỉnh đã có Công văn số 368/UBND-NL về việc giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ để xác minh, điều tra xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng tiền DVMTR gây thất thoát hơn 4 tỷ đồng xảy ra tại UBND xã Ia Tul.



LÊ ANH