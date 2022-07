Vụ án buôn lậu xăng: Hai cựu tư lệnh Cảnh sát biển nhận hối lộ

Nhận "tiền cà phê"!?



Bị cáo Nguyễn Văn An thừa nhận có nhận tiền từ Phan Thanh Hữu khoảng 10 lần với tổng số tiền trên 900 triệu đồng. Tuy nhiên, bị cáo An khai số tiền này được Hữu nói là "tiền cà phê" để thông qua An tiếp cận Nguyễn Thế Anh chứ không thừa nhận là nhận tiền hối lộ cho Nguyễn Thế Anh.



Ngoài ra, khai về cuộc vượt biên sang Lào, Nguyễn Văn An nói sau khi nghe Hữu bị bắt, do có nhận tiền từ Hữu nên An đã gọi điện cho một người bạn của Thế Anh để nhờ tìm việc ở Lào. Sau đó, An vượt biên trốn sang Lào một thời gian thì bị công an địa phương bắt và bàn giao cho phía Việt Nam.