Triệt phá đường dây ma túy "khủng" từ Campuchia về TPHCM

Ngày 5-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết, đang điều tra mở rộng đường dây ma túy “khủng” từ Campuchia về TPHCM.



Ma túy thu giữ. Ảnh: T.D.





Trước đó, đầu tháng 5-2022, trinh sát Đội 6, Phòng PC04 phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy “khủng” từ Campuchia về TPHCM để tiêu thụ.



Quá trình đeo bám, công an xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thành Trung (hay gọi là Trung “7 ngón”, sinh năm 1983, ngụ tỉnh An Giang).





Trung "7 ngón" cùng tang vật thu giữ. Ảnh: T.D.



Trung “7 ngón” luôn thay đổi chỗ ở, ban ngày ở nhà và ban đêm lại thuê xe ô tô đi từ TPHCM về hướng giáp biên giới với Campuchia.

Giúp sức cho Trung còn có Hà Hữu Lộc (sinh năm 1993) và Trần Văn Reo (sinh năm 1998, cùng ngụ tỉnh An Giang). Hai người này có nhiệm vụ cất giấu, phân loại ma túy để giao cho đầu nậu, con nghiện…



Khoảng 5 giờ ngày 5-5, trinh sát Phòng PC04 phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang và Công an phường An Lạc A, Đội CSGT-TT Công an quận Bình Tân phát hiện Trung đang di chuyển trên xe ô tô 7 chỗ tại giao lộ đường số 5 – đường số 7, phường An Lạc A, quận Bình Tân, nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, công an thu giữ 2 bao tải chứa 30 túi ma túy tổng hợp (trọng lượng khoảng 30kg ma túy).



Ma túy trong bao tải. Ảnh: T.D.



Qua làm việc, tài xế H. khai được Trung thuê đi chở hàng chứ không biết đó là bao tải chứa ma túy. Từ lời khai, công an bắt thêm Lộc, Reo ở căn nhà đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.



Trung khai được K. sống ở Campuchia chỉ đạo nhận 2 bánh xe. Sau đó, Trung rạch bánh xe lấy toàn bộ ma túy cất vào bao tải. Tiếp đó, Trung chuyển về kho trên đường An Dương Vương giao cho Lộc chờ đi giao cho khách, đầu nậu. Mỗi lần giao, Trung trả cho Lộc 3 triệu đồng/kg ma túy.





Tang vật thu giữ. Ảnh: T.D.





Trung khai, trước đó đã vận chuyển 2 lần ma túy cho K. với tổng lượng là 42kg. Sau đó, K. trả cho Trung 100 triệu đồng. Reo khai, nhiều lần phụ giúp Lộc và Trung đi giao ma túy. Qua xét nghiệm, Lộc và Reo dương tính chất ma túy.



Hiện, công an đang điều tra mở rộng.



Theo TRUNG DŨNG (SGGPO)