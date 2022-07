TP. Hải Phòng: Nghi phạm dùng xăng đốt cây ATM ra đầu thú

Công an H.Vĩnh Bảo,TP.Hải Phòng đã tìm ra nghi phạm đốt cây ATM của ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Am - Đông Hải Phòng.





Ngày 28.7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Nguyễn Văn Duẩn (33 tuổi, ngụ xã Trấn Dương, H.Vĩnh Bảo), nghi phạm đốt cây ATM của ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Am - Đông Hải Phòng (ở xã Nam Am, H.Vĩnh Bảo) đã ra đầu thú.





Đến 21 giờ ngày 25.7, đám cháy ở cây ATM đã hoàn toàn được khống chế. Ảnh: CTV



Trước đó, vào 21 giờ tối 25.7, Công an H.Vĩnh Bảo nhận được tin báo về việc ATM của ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Am - Đông Hải Phòng bị cháy.



Khi phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ của ngân hàng và cơ quan chức năng đã kịp thời phối hợp khoanh vùng, quản lý khu vực cây ATM, đồng thời tiến hành các biện pháp khống chế đám cháy và dập lửa.



Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy đã hoàn toàn được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại về tài sản lên đến hơn 1 tỉ đồng.



Qua trích xuất camera của ngân hàng và khu vực xung quanh, cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Duẩn rời nhà vào khoảng 20 giờ 30, đi xe đạp đến một cây xăng tư nhân mua 30.000 tiền xăng. Sau khi Duẩn rời khỏi cửa hàng xăng khoảng 5 - 7 phút thì cây ATM bị cháy.



Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Vĩnh Bảo xác nhận, Duẩn chính là nghi phạm đốt cây ATM nên đã vận động người này ra đầu thú.



Công an H.Vĩnh Bảo đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của TP.Hải Phòng làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Duẩn.



