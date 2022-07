Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 5 đối tượng lãnh 90 tháng tù

(GLO)- Ngày 21-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 bị cáo với tổng hình phạt 90 tháng tù về các tội: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Không tố giác tội phạm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Cụ thể: bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, trú tại tổ 10, thị trấn Kbang) 30 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998, trú tại thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê) 12 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”; Đặng Chí Cường (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang) 18 tháng tù; Trần Mạnh Hòa (SN 1987, trú tại làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) 15 tháng tù; Trần Tiến Vũ (SN 1999, trú tại thôn An Xuân 2, xã Xuân An) 15 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2021, Thắng mua khẩu súng AK và 5 viên đạn của một người đàn ông không quen biết với giá 4 triệu đồng rồi mang về nhà cất giấu. Trong tháng 9-2021, Thắng mang súng đi săn tại khu rừng đầu nguồn thuộc xã Tơ Tung (huyện Kbang), sau đó tiếp tục đến nhà Hòa cất giấu.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Ngày 27-9-2021, Thắng, Cường, Vũ và Hiếu đến nhà Hòa nhậu rồi thay phiên nhau lấy điện thoại ra chụp hình khẩu súng AK, còn Hiếu ngồi chứng kiến. Sau đó, Thắng đem súng về nhà mình. Khoảng 1 tuần sau, Cường, Vũ tiếp tục đến nhà Thắng để kiểm tra súng và thực hiện thao tác tháo lắp đạn, sau đó tiếp tục cất giấu.

Đầu tháng 11-2021, Thắng xảy ra mâu thuẫn tình tình cảm với bạn gái là chị T.M. T.D. (SN 2000, trú tại phường An Phước, thị xã An Khê) nên đã lấy khẩu súng AK và viên đạn rồi bắn vào mái tôn của nhà chị D, sau đó bỏ đi.