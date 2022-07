Tạm giữ hai cán bộ của CDC Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị vừa tạm giữ hai cán bộ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị (CDC Quảng Trị) để phục vụ điều tra.





Chiều 15/7, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Trị xác nhận thông tin hai cán bộ của CDC tỉnh đã bị cơ quan điều tra tạm giữ. Đó là ông Đỗ Đình Phi và Lê Quang Việt-cán bộ Khoa xét nghiệm của CDC Quảng Trị.





Song người đứng đầu Sở Y tế Quảng Trị cho hay, chưa rõ nguyên do hai cán bộ nêu trên bị tạm giữ.



Liên quan CDC Quảng Trị, trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị công bố kết luận thanh tra liên quan việc mua sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19 giai đoạn 2020 - 2021 tại Sở Y tế cũng như CDC tỉnh.



Theo đó, trong 21 gói thầu kit xét nghiệm COVID-19 mà CDC Quảng Trị và Sở Y tế tỉnh này mua của Công ty Việt Á thông qua Cty Cổ phần Thiết bị Y tế và Dược phẩm Thừa Thiên - Huế, một gói thầu có vài điểm bất thường. Những gói thầu còn lại với tổng trị giá khoảng 29 tỷ đồng đều đảm bảo về quy trình.



Cụ thể, gói thầu này trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, có chứng thư thẩm định giá ngày 14/8/2020 của Công ty Cổ phần thẩm định giá BTC VALUE - chi nhánh Đà Nẵng ghi: "Tại thời điểm thẩm định giá, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị đang sử dụng máy Real-time PCR CFX96 Bio-Rad, chỉ chạy được với bộ kit của hãng Việt Á nên tài sản thẩm định hạn chế về thông tin thị trường".



Song Thanh tra tỉnh Quảng Trị cho rằng, chưa có tài liệu để khẳng định máy Real-time PCR CFX96 Bio-Rad do CDC Quảng Trị sử dụng chỉ chạy được với bộ kit của hãng Việt Á. Vì vậy, Thanh tra tỉnh Quảng Trị thấy chưa thuyết phục.



Cũng theo kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Trị, thời điểm chưa có sự chấp thuận của Sở Tài chính, CDC Quảng Trị đã chủ động ký hợp đồng với Cty Cổ phần thẩm định giá BTC VALUE - Chi nhánh Đà Nẵng tiến hành thẩm định giá để làm căn cứ cho việc xác định giá tối đa của từng loại hàng hóa và giá các gói thầu của kế hoạch lựa chọn nhà thầu.



Thanh tra tỉnh Quảng Trị nhận định chứng thư thẩm định giá vẫn còn một số tồn tại. Trong đó, nhiều gói thầu mua sắm thiết bị y tế chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục mua sắm theo quy định. Ngoài ra, thanh tra cũng chỉ rõ CDC Quảng Trị để sinh phẩm xét nghiệm hết hạn, không báo cáo cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý, nhưng lại trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tiến hành mua sắm kit xét nghiệm mới.



Đặc biệt, CDC Quảng Trị xây dựng kế hoạch mua sắm kit xét nghiệm trong năm 2021 với mức giá cao hơn các gói mua thành công trong năm 2020 (tháng 8/2020). Cụ thể, giá mỗi kit xét nghiệm mua năm 2020 là 493.500 đồng, nhưng lại đề xuất mua 534.713 đồng và giá thực tế chỉ mua với giá 470.000 đồng. Bộ kit tách chiết RNA giá mua năm 2020 là 31.500 đồng/test, nhưng giá đề xuất của CDC Quảng Trị mua năm 2021 là 42.000 đồng/ test và giá thực tế mua chỉ 31.500 đồng/ test.



Thanh tra tỉnh Quảng Trị đề nghị Sở Y tế tỉnh này kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi quản lý khi để xảy ra các tồn tại, hạn chế theo kết quả kiểm tra; làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng sinh phẩm xét nghiệm không sử dụng để hết hạn nhưng vẫn tiến hành mua sắm nếu có. Thanh tra tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 437 triệu đồng sai phạm.



