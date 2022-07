Tạm giữ 8 người trong vụ án mạng đau lòng tại quận 11, TP HCM

Liên quan đến vụ án mạng đau lòng xảy ra tại quận 11 (TP HCM), Công an TP HCM đang tạm giữ 8 người để phục vụ công tác điều tra.





Ngày 19-7, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 11 (TP HCM) điều tra vụ án mạng vừa xảy ra tại chung cư Cây Mai (quận 11).



Hiện, công an đang tạm giữ hình sự 8 người gồm: Lương Duyên Doanh Phương (SN 1981), Lương Duyên Doanh Phước (SN 1985, em trai Phương), Lương Duyên Nguyễn Trần (SN 1969, cha Phương), Trần Hoàng Khanh (SN 2004), Lê Quang Quí (SN SN 2003), Tô Minh Nhật (2000), Huỳnh Thị Bích Dung ( SN1975 ) và Ngô Thị Tường Vi ( SN 1980, em gái Dung).



Theo thông tin ban đầu, chiều 15-7, em L.K.D. (SN 2007, con gái Dung) đang chơi ở công viên chung cư Cây Mai thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm trẻ em đang đá bóng, trong đó có em L.D.T.N. (con trai Phương).





Lương Duyên Doanh Phương





Sau khi nghe con kể lại sự việc, bà Dung đến chỗ các em xảy ra mâu thuẫn cự cãi và thách thức gia đình đối phương. Thấy vậy, người lớn qua xin lỗi nhưng bà Dung không đồng ý.



Bà Dung sau đó gọi điện nhờ những người khác đến giải quyết mâu thuẫn.



Sau đó, cháu L.K.D. ra công viên chơi, thì bị Phương lấy dao ra dọa. Cháu D. chạy về nhà kể lại với mẹ khiến bà Dung tức giận, gọi nhờ người ra giải quyết. Đồng thời, nhóm người của bà Dung rủ thêm nhiều người khác cùng ra giải quyết mâu thuẫn này. Trong lúc hỗn chiến, Lê Quang Tiến (SN 2001) bị đâm tử vong.

