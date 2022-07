Quảng Ninh: Nữ chủ tiệm xăm bị khách hàng giết giữa đêm khuya

Một vụ án mạng nghiệm trọng đã xảy ra vào rạng sáng nay (17.7) tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Người bị giết hại là một nữ chủ tiệm xăm.



Nạn nhân là nữ chủ tiệm xăm. Ảnh: CTV





Theo thông tin ban đầu, hung thủ là một khách xăm. Hung thủ đã ra tay rất tàn độc vào khoảng 1h sáng 17/7, sau đó biến mất.



Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng được xác định có thể do sau khi xăm xong, khách xăm không có tiền trả và hai bên đôi co.



Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an thành phố đã có mặt tại hiện trường để cứu chữa cho nạn nhân, đồng thời huy động các lực lượng truy tìm hung thủ.



Một lãnh đạo UBND TP.Móng Cái cho biết, hiện, lực lượng công an vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng truy tìm thủ phạm.





https://laodong.vn/phap-luat/quang-ninh-nu-chu-tiem-xam-bi-khach-hang-giet-giua-dem-khuya-1069259.ldo

Theo Nguyễn Hùng (LĐO)