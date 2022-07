Quảng Ngãi: Xử phạt, buộc hạ tải xe đầu kéo chở hơn 83 m3 gỗ lim

(GLO)- Xe đầu kéo chở hơn 83 m3 gỗ lim đã vi phạm lỗi quá tải, quá khổ nên bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi xử phạt, buộc tài xế hạ tải mới cho lưu thông.





Chiều 1-7, trao đổi với P.V báo Thanh Niên, Thượng tá Vũ Thanh Giang-Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi-cho biết: Đơn vị đã lập biên bản, xử phạt lỗi quá khổ, quá tải đối với xe đầu kéo BKS 15H-010.97, kéo theo rơ moóc BKS 15R-172.41 chở hơn 83 m3 gỗ lim khi đang đậu đỗ tại xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi.



Xe tải chở gỗ lim bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi xử phạt, buộc hạ tải. Ảnh: T.Trực/NLĐO



“Lực lượng chức năng tiến hành cân tải trọng, xe đầu kéo nói trên vượt quá tải trọng 75% so với tải trọng cho phép. Ngoài ra, số gỗ chở trên xe có chiều dài vượt hơn 4 m so với chiều dài cho phép của xe. Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt hơn 20 triệu đồng đối với lái xe và chủ phương tiện. Đồng thời, yêu cầu tài xế phải hạ tải trọng xe mới cho phép tiếp tục lưu thông”-Thượng tá Giang cho biết.



Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 28-6, trong lúc đi tuần tra trên quốc lộ 1-đoạn qua địa bàn xã Tịnh Ấn Đông, lực lượng CSGT (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện xe đầu kéo BKS 15H-01.097 kéo theo rơ-móc BKS 15R-17.241 do tài xế Bùi Trọng Thái (34 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, chở hàng chục m3 gỗ có dấu hiệu quá khổ, quá tải đang dừng đỗ ven quốc lộ 1.



Qua kiểm tra bước đầu, xe có chiều cao hơn 4 m, chiều dài gỗ dôi dư với phần đuôi xe hơn 4 m. Trên xe có 13 khúc gỗ lim tròn với khối lượng hơn 83 m3.



GIA BẢO (tổng hợp)