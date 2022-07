Phú Thiện: Khởi tố, bắt giam đối tượng trộm cắp

(GLO)- Chiều 6-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Phạm Văn Hải (SN 1971, trú tại tổ 5, thị trấn Chư Sê).





Theo đó, Hải là đối tượng đã có nhiều lần vào tù ra tội nhưng sau khi chấp hành án vẫn không hoàn lương mà “ngựa quen đường cũ”. Y đã có 5 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, đối tượng thường xuyên lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Hải thường đi nhiều địa bàn khác nhau, lấy lý do đi tìm người quen để tiếp cận nhà người dân, nếu nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp và nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Phạm Văn Hải đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Phú Thiện. Ảnh: Văn Ngọc



Sáng 27-6, đối tượng đi xe máy đến nhà bà Đặng Thị Loan (SN 1963, trú tại tổ 3, thị trấn Phú Thiện) và lẻn vào nhà lấy trộm 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Xiaomi trị giá khoảng 2 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã cử trinh sát đến hiện trường thì phát hiện Hải có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà chống trả quyết liệt, liều lĩnh điều khiển xe máy tông thẳng vào xe của lực lượng Công an.



Các trinh sát đã phối hợp cùng người dân dùng xe máy hô hoán, bám đuổi thì Hải tìm mọi cách chống trả, lạng lách rồi bỏ chạy theo quốc lộ 25 hướng đi huyện Chư Sê. Khi đến khu vực đỉnh đèo Chư Sê, tổ công tác của Đội Tuần tra, Kiểm soát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) đã phát hiện đối tượng và dùng xe ô tô đặc chủng truy đuổi.



Sau khoảng 30 km rượt đuổi, được sự hỗ trợ tích cực của người dân, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công Hải cùng tang vật tại thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê).



VĂN NGỌC