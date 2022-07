Phát hiện người thi hộ tiếng Nhật với giá 4 triệu đồng

Nghĩ ra việc đăng ký thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật cho một số người có nhu cầu, Nguyễn Huy Hoàng đã nhờ người thông thạo tiếng Nhật để thi hộ.





Tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (TP Hà nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Duy Hùng (SN 1990; trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1988; trú tại phường Đồng Tiến, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.





2 bị can tại cơ quan công an



Theo điều tra, Hoàng đã nghĩ ra việc đăng ký thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật cho một số người có nhu cầu rồi nhờ người thông thạo tiếng Nhật để thi hộ. Hoàng đặt vấn đề nhờ Hùng thi hộ trình độ tiếng Nhật N3 cho người khác với tiền công là 4 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện của giám thị, Hoàng nói Hùng gửi ảnh chân dung để Hoàng làm giấy tờ giả thí sinh dự thi cho Hùng.



Ngày 3-7-2022, Hùng mang giấy tờ giả đến trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội để dự thi thì bị giám thị phát hiện và báo cho cơ quan công an.



Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Vũ Duy Hùng và Nguyễn Huy Hoàng về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Hiện, Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo Đông Hồ (NLĐO)