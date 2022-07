Phạt 7,5 triệu đồng ông Tô Vĩ Hoàn đăng tin sai sự thật, bôi nhọ hình ảnh Vingroup

(GLO)- Ngày 11-7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm Công nghệ cao (Bộ Công an) xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ Hoàn do đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhằm bôi nhọ hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn Vingroup.

Cục An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm Công nghệ cao-Bộ Công an đã xác định chủ tài khoản mạng xã hội Zalo “Hoàn Tô” là Tô Vĩ Hoàn (SN 1984, dân tộc: Sán Dìu, trú tại Chung cư 16 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Ông Tô Vĩ Hoàn đã thừa nhận đăng tải thông tin sai sự thật vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1-3-2018 của Chính Phủ.

Trước đó, Bộ Công an chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị xử lý Tô Vĩ Hoàn với cáo buộc có "hành vi đưa tin thất thiệt liên quan Tập đoàn Vingroup".

Theo đó, ông Hoàn đã tung tin "ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, bị cấm xuất cảnh". Việc làm của ông Hoàn bị đánh giá "ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán".

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ Hoàn số tiền 7,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Ông Hoàn đã chấp hành nộp phạt theo quy định.

