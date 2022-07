Nhiều người ở Thanh Hóa bị lừa hơn 16,3 tỉ đồng

Lợi dụng lòng tham, lòng tin của không ít người, thời gian qua tội phạm công nghệ cao đã "giăng bẫy" lừa đảo chiếm đoạt hơn 16,3 tỉ đồng của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.





Ngày 24-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tại sản.





2 trong 4 đối tượng tại TP HCM thực hiện hành vi lừa đảo 1,7 tỉ đồng của một công dân Thanh Hóa vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam.



Theo thông báo, hiện nay, tình trạng tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn ra ngày càng phức tạp, các đối tượng liên tục có những thủ đoạn mới vô cùng tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo, khiến người dân mất cảnh giác và dễ dàng "mắc bẫy".



Tại tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã phát hiện 59 vụ liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây thiệt hại hơn 16,3 tỉ đồng; khởi tố 32 vụ, 16 bị can.



Qua công tác đấu tranh, xử lý các vụ án, công an nhận thấy "kịch bản" chung của tội phạm công nghệ cao vẫn là lợi dụng lòng tin, lòng tham hoặc sự sợ hãi của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng ở TP HCM về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng. Do có được thông tin cá nhân của khách hàng nên ổ nhóm này đã "bài binh bố trận" nhằm tiếp cận bị hại, giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng, mời chào mua hàng trúng thưởng, mời gọi liên kết bán hàng để hưởng hoa hồng, quà tặng….





Liu Chen Yuan (phiên âm tiếng việt là Lưu Trấn Nguyên) người Đài Loan (Trung Quốc) đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”



Dù sống tại TP HCM, nhưng với thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỉ đồng của một công dân tại tỉnh Thanh Hóa.



Để phòng, tránh rủi ro, Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo người dân cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội, không nên chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội.



Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền cho người khác khi chưa xác thực.



Khi phát hiện các dấu hiệu, thông tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được xử lý, ngăn chặn.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)