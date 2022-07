Nghi can sát hại vợ tại phòng trọ ở TP Thủ Đức đầu thú

Nghi can sát hại vợ tại phòng trọ ở TP Thủ Đức biết không thể trốn thoát đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.





Chiều 25-7, nguồn tin cho hay nghi can Trần Hữu Phúc (SN 2001, quê An Giang) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người.



Nghi can này đang được công an di lý từ miền Tây về TP HCM tiếp tục lấy lời khai phục vụ điều tra.





Trần Hữu Phúc



Như Báo Người Lao Động thông tin, tối 24-7, bà T.T.P.T (42 tuổi, quê Sóc Trăng) đi làm về phòng trọ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức thì phát hiện con gái tên S.T.C.T. (23 tuổi) nằm bất động trên gác. Bà T. đến kiểm tra thì thấy con đã tử vong.



Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra. Nghi can chính là Trần Hữu Phúc, chồng của nạn nhân T.



Sau khi gây án, Phúc bỏ về một địa phương ở miền Tây lẩn trốn. Tuy nhiên, đến chiều 25-7 thì Phúc đến công an địa phương đầu thú.



Bà T. kể thời gian gần đây, vợ chồng Phúc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mới đây, khi cãi nhau, Phúc bóp cổ chị T. nhưng được mọi người can ngăn.



Sau vụ việc lần đó, Phúc uống thuốc tự tử nhưng hàng xóm phát hiện chở đến bệnh viện cấp cứu nên giữ được mạng sống.

Theo SỸ HƯNG (NLĐO)