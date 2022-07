Nghi án lừa đảo đến 50 tỉ đồng với chiêu thức đáo hạn ngân hàng

Viện lý do cần vay tiền thanh toán để đáo hạn tại ngân hàng nên vợ chồng Lê Thị Ngọc Sang tìm nhiều người vay mượn với số tiền khoảng 50 tỉ đồng rồi bỏ trốn.





Ngày 6-7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã truy tìm được đôi vợ chồng trú tại TP Phan Thiết có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 50 tỉ đồng khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng.



Người mà Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được là Lê Thị Ngọc Sang (32 tuổi; trú khu phố 13, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết), là đối tượng có lệnh truy nã.





Vợ chồng Tâm - Sang



Ngoài việc bắt Lê Thị Ngọc Sang, Công an tỉnh Bình Thuận cũng tiến hành di lý chồng của Sang về Bình Thuận để phục vụ điều tra, khi 2 người đang lẩn trốn cùng nhau tại Đà Nẵng.



Theo thông tin ban đầu, từ đầu tháng 11-2021, Lê Thị Ngọc Sang (cùng SN 1990, trú tại phường Phú Thủy) viện lý do cần vay tiền thanh toán để đáo hạn tại ngân hàng nên đã tìm nhiều người vay mượn.



Đến ngày 19-11-2021, sau khi huy động được khoảng 50 tỉ đồng của nhiều người, vợ chồng Sang bỏ trốn. Một số người cho vợ chồng Sang vay tiền đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Theo Châu Tỉnh (NLĐO)