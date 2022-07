Mạo danh cảnh sát hình sự để giam giữ người, 4 đối tượng bị công an bắt

Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, một nhóm thanh niên ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã dùng thẻ công an giả để bắt, giữ người trái pháp luật.





Ngày 2-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn cho biết vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng, gồm: Võ Văn San (SN 1997), Nguyễn Đức Duy (SN 2003; cùng ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), Bùi Anh Hưng (SN 1999, ngụ tỉnh Gia Lai) và Tô Văn Thu (SN 2004; ngụ huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.



Đường Điện Biên Phủ, TP Quy Nhơn - nơi nhóm của Võ Văn San thực hiện hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tối 23-6, 4 đối tượng trên cùng Lê Thành Hưng, Nguyễn Thành Đại (đều ngụ TP Quy Nhơn) và nhiều thanh niên khác tổ chức ăn nhậu tại một phòng trọ ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, Hưng và Đại chở nhau xuống nội thành Quy Nhơn chơi.



Khoảng 30 phút sau, Hưng và Đại quay về nói cho cả nhóm rằng vừa bị 4 thanh niên đánh, nghi là người nhóm của Trần Văn Nghĩa (SN 2005; ngụ phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) – người từng xảy ra mâu thuẫn với San. Khoảng 1 giờ ngày 24-6, nhóm của San đi dạo qua các tuyến đường trong nội thành Quy Nhơn tìm nhóm của Nghĩa.



Khi đi đến gần quảng trường Nguyễn Tất Thành, nhóm của San thấy Nguyễn Khánh (SN 2007; ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) đang ngồi chơi tại đây, tưởng là nhóm của Nghĩa nên tấn công. San đến gần chỗ nhóm Khánh đang ngồi, rút 1 thẻ có màu đỏ ngành công an rồi hô lớn: "Cảnh sát hình sự đây. Tụi bay buôn bán ma túy phải không? Để bắt tụi bay về đồn làm việc", rồi dùng tay tát Khánh nhiều cái vào mặt.



Nhóm của San chở Khánh và 2 thanh niên khác đến bãi đất trống trên đường Điện Biên Phủ (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) tiếp tục đánh, hăm dọa và chia nhau canh giữ. Sau đó, nhóm của San gọi Nguyễn Thành Đại và Lê Thành Hưng đến để nhận diện "đối thủ". Sau khi gặp những thanh niên bị nhóm San bắt giữ, Đại và Hưng lắc đầu bảo không phải là những người đã đánh họ.



Mặc dù biết đã "xử" nhầm người nhưng sau đó San vẫn "chỉ đạo" đàn em đưa 3 người trong nhóm của Khánh đến cơ quan công an báo cáo sai sự thật rằng nhóm của Khánh đã đánh Đại, Hưng.



Quá trình truy xét, Công an TP Quy Nhơn đã đưa Võ Văn San, Bùi Anh Hưng, Nguyễn Đức Duy và Tô Văn Thu về đấu tranh. Kết quả, 4 đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Đức Anh (NLĐO)