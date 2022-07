Khởi tố thêm sáu bị can của vụ án xảy ra tại Saigon Co.op

Sáu bị can này bị khởi tố để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;” là kết quả mở rộng điều tra vụ án của Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op.



Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)



Ngày 19/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đối với 6 người.



Sáu người trên gồm: Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Saigon Co.op); Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op); Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op); Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op từ 2015 đến tháng 7/2019; hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op); Phạm Thị Minh Ngọc (Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op từ tháng 9/2017 đến nay; Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op từ tháng 8/2016 đến nay); và Nguyễn Thị Thùy Trang (Ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014-2019, Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op từ tháng 7/2019 đến nay).



Sáu bị can này bị khởi tố để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự 2015.



Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” do Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op thực hiện xảy ra tại Saigon Co.op. Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tiến hành tống đạt các lệnh, quyết định và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can trên.



Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Trước đó, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kết luận số 11/KL-TTTP-P5 về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op, kết luận có dấu hiệu huy động vốn trái pháp luật và thâu tóm, chiếm đoạt tài sản tại Saigon Co.op.



Vào ngày 15/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Dũng để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 357 Bộ luật Hình sự. Đầu tháng 7/2022, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an thành phố tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô thị mới) và Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Đại Á).



Trước đó, bị can Diệp Dũng đã bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 trong vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vào ngày 28/4.



Theo nội dung vụ án, ngày 15/12/2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố điều tra ông Diệp Dũng. Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Hoài Bắc (nguyên cán bộ Công an) trao đổi những nội dung này qua tin nhắn với một người khác, mục đích để xác minh, thu thập thông tin làm rõ bản chất vụ án. Tuy nhiên, bị cáo Lê Thị Phương Hồng (sống như vợ chồng với Bắc) biết được nội dung nhắn tin, trao đổi của bị cáo Bắc và đã cung cấp cho bị cáo Diệp Dũng một số thông tin có trong báo cáo tiến độ giải quyết và kết quả quá trình xác minh vụ việc sai phạm tại Saigon Co.op, là những thông tin thuộc chế độ “mật” theo quy định pháp luật.



Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Bắc (nguyên cán bộ Công an) 5 năm tù và Lê Thị Phương Hồng 6 năm tù vì “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Theo Hà Chung (TTXVN/Vietnam+)