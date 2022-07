Khởi tố một đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Bình về hành vi 'tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'.





Ngày 1.7, sau khi câu lưu Lâm Văn Bình (20 tuổi) từ tỉnh Sóc Trăng về tỉnh Ninh Thuận, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Bình (20 tuổi, ngụ tại ấp Trường Hưng, xã Trường Khánh, H.Long Phú, Sóc Trăng), về hành vi “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Bị can Lâm Văn Bình được đưa trở lại tỉnh Sóc Trăng, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.



Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Bình (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Công an cung cấp



Theo thông tin ban đầu, từ tháng 10.2021 đến nay, Lâm Văn Bình cùng một số người khác tổ chức đưa nhiều phụ nữ tuổi từ 14 - 20 vượt biên qua Trung Quốc để lao động và kết hôn. Trong đó, Bình trực tiếp đưa 2 nạn nhân ở tỉnh Ninh Thuận vượt biên qua Trung Quốc. Việc trao đổi, thông tin giữa các đối tượng này và nạn nhân được thực hiện chủ yếu thông qua mạng xã hội.



Cơ quan An ninh điều tra Ninh Thuận cho biết đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đường dây tổ chức liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều tỉnh thành như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Thuận và các tỉnh biên giới phía bắc. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

