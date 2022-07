Khởi tố bị can mua bán 15 triệu thông tin cá nhân

Công an tỉnh Hải Dương cho biết tính đến thời điểm bị phát hiện, Khiết đã thực hiện việc thu thập, bán khoảng hơn 4.000 file, trong đó chứa gần 15 triệu thông tin cá nhân khách hàng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.





Ngày 3.7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Khiết (35 tuổi, ở xã Phạm Trấn, H.Gia Lộc, Hải Dương) để điều tra hành vi “mua bán trái phép thông tin cá nhân người khác”.



Nguyễn Văn Khiết tại cơ quan công an. Ảnh: L.T



Theo Công an tỉnh Hải Dương, khoảng tháng 4.2020, Khiết truy cập mạng xã hội Facebook, thấy một số bài đăng trên các nhóm quảng cáo về việc mua bán thông tin của các khách hàng vay tiền của các tổ chức tài chính. Nhận thấy việc mua bán thông tin cá nhân có thể kiếm lợi nhuận nên Khiết tìm hiểu, mua dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các tổ chức tài chính như: FECREDIT, MIRAE ASSET, MCREDIT... rồi đăng bán lại trên các nhóm Facebook.



Người có nhu cầu mua thông tin sẽ liên hệ với Khiết qua ứng dụng mạng xã hội Zalo, Viber rồi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Khiết cũng sẽ gửi file dữ liệu thông tin cá nhân cho người mua qua Zalo, Viber.



Đến ngày 29.10.2021, hành vi vi phạm pháp luật của Khiết bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, Khiết bị bắt giữ.



Công an tỉnh Hải Dương cho biết tính đến thời điểm bị phát hiện, Khiết đã thực hiện việc thu thập, bán khoảng hơn 4.000 file, trong đó chứa gần 15 triệu thông tin cá nhân khách hàng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.



Công an tỉnh này cũng khẳng định, đây là vụ việc mua bán trái phép thông tin cá nhân với số lượng lớn nhất được đơn vị phát hiện, bắt giữ trong những năm gần đây.



Theo Lê Tân (TNO)