Hải Phòng: Điều tra bổ sung dấu hiệu nhận và đưa hối lộ ở Công an Q.Đồ Sơn

Chủ tọa phiên tòa đã quyết định trả hồ sơ vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc xảy ra ở Công an Q.Đồ Sơn, để điều tra bổ sung hành vi đưa và nhận hối lộ.





Sáng 21.7, TAND TP.Hải Phòng đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc tại Công an Q.Đồ Sơn.





Bị cáo Trần Tiến Quang, nguyên Trưởng Công an Q.Đồ Sơn. Ảnh: Lê Tân



Các bị cáo Trần Tiến Quang, nguyên Trưởng Công an Q.Đồ Sơn; Phạm Quang Tuấn, nguyên Phó trưởng Công an Q.Đồ Sơn; Nguyễn Hữu Cường, Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.Đồ Sơn; Đỗ Hữu Dũng, nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Q.Đồ Sơn; Đinh Đình Việt, nguyên Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an Q.Đồ Sơn, Nguyễn Việt Cường, Vũ Duy Thanh và Vũ Hoàng Văn (cán bộ Công an Q.Đồ Sơn).



Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, VKSND TP.Hải Phòng đã đề nghị trả hồ sơ để Cơ quan điều tra VKSND tối cao điều tra bổ sung thêm hành vi đưa và nhận hối lộ. Trước đó, VKSND tối cao cũng đã có quyết định hủy việc tách hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến vụ án này.



Đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung của VKSND TP.Hải Phòng đã được HĐXX đồng ý.



Nhận hơn 1 tỉ đồng tiền "chạy án"



Theo cáo trạng của VKSND tối cao, bị cáo Trần Tiến Quang được xác định là người chỉ huy đơn vị (Công an Q.Đồ Sơn), biết việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 có thu giữ ma túy, có dấu hiệu sử dụng ma túy những đã chỉ đạo thuộc cấp làm sai lệch hồ sơ để xử lý theo hướng hành chính.



Trần Tiến Quang còn chỉ đạo Nguyễn Hữu Cường nhận tiền từ người quen và người nhà các đối tượng bị bắt ở quán Karaoke Sơn Hải 86 và chỉ đạo Cường chia số tiền đã nhận.



Theo cáo trạng, trong quá trình Cơ quan điều tra VKSND tối cao điều tra, Nguyễn Hữu Cường khai theo sự chỉ đạo của Trần Tiến Quang, Cường đã nhận 1 tỉ 70 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được Cường đưa hết cho Quang. Sau đó, Quang chỉ đạo Cường đưa cho Nguyễn Thế Trung, Phó Viện trưởng VKSND Q.Đồ Sơn, 200 triệu đồng (Trung hiện đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra); đưa cho Đội điều tra tổng hợp 23 triệu đồng; đưa Công an P.Hợp Đức 15 triệu đồng; đưa Đội hình sự 18 triệu đồng; đưa Trần Duy Hưng 5 triệu đồng; đưa Đội Quản lý hành chính 100 triệu đồng; đưa Phạm Quang Tuấn 200 triệu đồng; đưa Đội CSGT 10 triệu đồng; đưa Đội Tổng hợp 2 triệu đồng và Cường nhận 50 triệu đồng. Sau đó, Cường lại liên tục thay đổi nội dung lời khai.



Quá trình điều tra, CQĐT thu 74 triệu đồng do các bị cáo và người được chia tiền giao nộp.



Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, Trần Tiến Quang khai báo quanh co, ngoan cố, không thừa nhận việc chỉ đạo cấp dưới làm sai lệch hồ sơ vụ việc ở quán karaoke Hải Sơn 86; không thừa nhận chỉ đạo Nguyễn Hữu Cường nhận và chia tiền. Tuy nhiên, VKSND tối cao căn cứ vào tài liệu điều tra xác định Trần Tiến Quang là chủ mưu.





Vào ngày 13.11.2020, cán bộ chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp và Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Q.Đồ Sơn phát hiện tại quán Karaoke Hải Sơn 86 (P.Hợp Đức, Q.Đồ Sơn) có nhiều đối tượng đang có dấu hiệu phê, lắc ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 25/28 đối tượng dương tính với ma túy.



Tuy nhiên, đến đêm cùng ngày, tất cả những người ở quán Karaoke Hải Sơn 86 được thả về nhà.



Vụ việc sau đó được ông Trịnh Văn Khoa, khi đó là cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Công an Q.Đồ Sơn, làm đơn tố cáo đến VKSND tối cao và Thanh tra Bộ Công an, đồng thời ông Khoa cũng xin ra khỏi ngành.



Căn cứ vào kết luận điều tra, Viện KSND tối cao đã truy tố Trần Tiến Quang và đồng phạm về tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc" theo điểm b khoản 3 điều 375 Bộ luật Hình sự.



Theo Lê Tân (TNO)