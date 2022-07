Giai đoạn 2020-2021, Đak Đoa xảy ra 259 vụ phạm pháp hình sự

(GLO)- Sáng 28-7, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Công an huyện Đak Đoa về công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.





Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: R'Ô HOK

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa cho biết, giai đoạn 2020-2021, trên địa bàn huyện xảy ra 259 vụ phạm pháp hình sự, làm 5 người chết, 12 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 3,8 tỷ đồng. So với thời gian liền kề 2018-2019, tội phạm hình sự tăng 26,35% số vụ, không tăng, giảm số người chết, giảm 25% số người bị thương. Trong đó, tội phạm giết người giảm 40%, tội phạm cố ý gây thương tích giảm 21,42%. Tuy nhiên, một số loại tội phạm diễn biến phức tạp như: cướp tài sản tăng 25%; trộm cắp tài sản tăng 20,86%; lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 26,67%. Riêng đối tượng gây án trong lứa tuổi thanh-thiếu niên chiếm 27% (tăng 1,2% so với năm liền kề); tỷ lệ đối tượng gây án là người địa bàn khác chiếm 44,92% (tăng 14,7% so với liền kề); tội phạm là người dân tộc thiểu số thực hiện chiếm 14,52% (tăng 2,21% so với thời gian liên kề). Bên cạnh đó, tội phạm và tệ nạn ma túy đã được lực lượng Công an huyện phát hiện 11 vụ/31 đối tượng, thu giữ hơn 36,21 gram ma túy, tăng 1 vụ/10 đối tượng so với thời gian liền kề. Cũng qua triển khai, rà soát đã xác định có 190 đối tượng liên quan đến ma túy (tăng 21,9% so với thời gian liền kề, tăng 34 đối tượng tại 16/17 địa bàn xã, thị trấn; đối tượng ngoài xã hội chiếm 91%).



Cũng trong giai đoạn này, toàn huyện đã xảy ra 68 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 85 người (giảm 3% số vụ, giảm 37% số người chết, giảm 17% số người bị thương so với thời gian liền kề), tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ chiếm 45,71%. Đồng thời, qua tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Đak Đoa đã phát hiện, lập biên bản 3.657 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính 3.412 trường hợp với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Trong thực hiện nhiệm vụ, đơn vị cũng đã phát hiện 78 vụ/105 đối tượng liên quan đến vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm (tăng 12 vụ, 47 đối tượng so với thời gian liền kề); thu giữ 396,4 kg pháo nổ, 156,62 m3 gỗ các loại; 58 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 426 thiết bị điện tử các loại, 77 hàng hóa các loại.



Ngoài ra, Công an huyện Đak Đoa đã điều tra, làm rõ 182/259 vụ phạm pháp hình sự, đạt 70,27%; tiếp nhận, giải quyết 453/471 tin báo tố giác tội phạm (đạt 96,17%, vượt 6,17% so với chỉ tiêu quốc hội giao). Trong đó, khởi tố 276 tin, không khởi tố 154 tin; tạm đình chỉ giải quyết 23 tin. Công tác điều tra, xử lý án đã thụ lý 305 vụ/382 bị can. Trong đó, khởi tố mới 265 vụ/256 bị can. Đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 124 vụ/220 bị can; đình chỉ điều tra 6 vụ/5 bị can, hiện đang điều tra 326 vụ/470 bị can.



Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An đánh giá cao kết quả công tác phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Công an huyện Đak Đoa. Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị Công an huyện Đak Đoa thời gian tới tiếp tục bám sát, quán triệt các chương trình, kế hoạch của cấp trên để tăng cường thực hiện công tác phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Triển khai củng cố lực lượng Công an xã chính quy đảm bảo chất lượng và quân số phù hợp theo quy định. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhân rộng các mô hình hay và hiệu quả trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.



R’Ô HOK