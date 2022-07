Gia Lai: Nhóm đối tượng đánh người lãnh án

(GLO)- Ngày 27-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 bị cáo, gồm: Phạm Ngọc Hoàng (SN 1999) 10 năm tù; Phạm Ngọc Đức (SN 1993) 9 năm tù; Phạm Ngọc Tài (SN 1988) 6 năm tù; Phạm Tiến Quan (SN 1996, cùng trú tại thôn 4, xã Thành An, thị xã An Khê) 6 năm tù cùng về tội “Giết người”.





Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ ngày 11-9-2021, sau khi ăn đám giỗ ở nhà một người dân tại thôn 1, xã Thành An; Đức, Quan và anh Phạm Quang Cảnh (SN 1994, trú tại thôn 3, xã Đak Hlơ, huyện Kbang) cùng với một số người khác qua nhà ông L.T.H. (trú tại thôn 4, xã Thành An) để nhậu tiếp. Trong lúc ăn nhậu, Đức và anh Cảnh xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, được mọi người can ngăn nên hai bên dừng lại. Bực tức vì bị đánh, Đức đã gọi điện thoại nhờ Hoàng đến đánh anh Cảnh để trả thù. Lúc này, nắm được sự việc, Tài cũng chạy bộ theo sau để đánh anh Cảnh.



Khi tới nơi, Đức, Hoàng đã cầm cục gạch xông vào đánh anh Cảnh thì mọi người can ngăn và lấy gạch vứt đi. Sau đó, Hoàng tiếp tục chạy về nhà lấy rựa quay lại. Hoảng sợ vì bị mọi người vây đánh nên anh Cảnh lấy gậy gỗ để chống đỡ thì bị Quan lấy gạch ném trúng tay rồi xông vào cầm cây đánh vào đầu nhưng anh Cảnh dùng tay đỡ được. Tiếp đó, Hoàng cầm rựa chạy đến chém 2 nhát trúng vào đầu anh Cảnh, còn Tài lấy đoạn cây tre đánh vào chân anh Cảnh. Hậu quả, anh Cảnh bị tổn thương 20% sức khỏe.



Theo Hội đồng xét xử nhận định, việc anh Cảnh bị chém vào đầu là vùng trọng yếu trên cơ thể và bị tổn hại 20% sức khỏe là do được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội "Giết người".



R’Ô HOK