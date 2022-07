Dùng cây chổi che trước ngực, kẻ trộm cuỗm 60 lượng vàng

Công an Cà Mau bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ đột nhập tiệm vàng trộm 60 lượng vàng lúc rạng sáng.





Ngày 6-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam Lê Hoàng Nam (40 tuổi), Nguyễn Văn Bé (32 tuổi), Lâm Văn Lam (52 tuổi) và Nguyễn Thanh Sang (37 tuổi) - cùng ngụ tỉnh Cà Mau - để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ đồ gian.



Theo kết quả điều tra, ngày 5-6, Lam, Nam đột nhập tiệm vàng Kha Ly tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau lấy 20 lượng vàng 24K và 40 lượng vàng 18K. Tổng giá trị tài sản khoảng 2,8 tỉ đồng.





Chân dung 4 đối tượng liên quan vụ trộm 60 lượng vàng ở Cà Mau



Phát hiện tiệm vàng của gia đình bị đột nhập, ông Lê Kha Ly (47 tuổi; ngụ xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi) đã trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.



Qua ghi nhận, cửa kéo bằng sắt của tiệm vàng có dấu vết bị cạy. Trích xuất camera an ninh, ghi lại hình ảnh một đối tượng nam đã đột nhập tiệm vàng rồi dùng cây chổi che trước ngực rồi đi đến tủ lấy nhiều trang sức có giá trị bằng vàng. Thời gian kẻ gian đột nhập và trộm tài sản là 5 giờ 27 phút ngày 5-6.



Sang là đối tượng tiêu thụ số tài sản do Bé, Nam và Lam lấy trộm.

Theo Vân Du (NLĐO)