Đức Cơ: Nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế bị cấp phó tố cáo sai phạm

(GLO)- Không thống nhất với cách điều hành, quản lý của nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) Trần Quang Chỉ trong thời gian công tác, bà Lê Thị Bê-Phó Giám đốc TTYT huyện đã có đơn tố cáo ông Chỉ với nhiều nội dung sai phạm. Sau khi tiếp nhận đơn, Sở Y tế đã vào cuộc và bước đầu có kết quả thu thập thông tin, xác minh nội dung đơn tố cáo.



Trụ sở Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ. Ảnh: Lê Anh

Theo nội dung đơn tố cáo của bà Lê Thị Bê gửi đến cơ quan chức năng thì có 14 nội dung sai phạm của ông Trần Quang Chỉ (Giám đốc TTYT huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và đang trong thời gian lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc) cần làm rõ như: Năm 2019, đơn vị thực hiện cấp tiền cho mỗi cán bộ, viên chức mà không tiến hành may trang phục (nhưng lại hợp thức hóa bằng hợp đồng và hóa đơn may mặc), việc này sai quy định trong công tác tài chính; vi phạm quy chế trực bệnh viện của Bộ Y tế; chểnh mảng trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc cơ quan với lý do chưa được bổ nhiệm lại; khi phát hiện khuôn dấu đơn vị được sử dụng giả trên một số giấy tờ nhưng ông Trần Quang Chỉ không có động thái gì, mà thay vào đó là tiến hành cho đổi khuôn dấu. Không những vậy, chữ ký của bà Bê cũng bị giả mạo ký Phó Giám đốc nhưng khi báo cáo cho ông Trần Quang Chỉ thì ông không có chỉ đạo gì; vi phạm quy trình lấy phiếu tín nhiệm trong công tác tổ chức cán bộ; vi phạm trong việc thực hiện quy chế tập trung dân chủ và để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ. Ngoài ra, việc thành lập tổ mua sắm trang-thiết bị máy móc, vật tư hóa chất, văn phòng phẩm của TTYT huyện theo quy định những người tham gia thầu phải có chứng chỉ đấu thầu nhưng có những người không có vẫn tham gia đấu thầu từ năm 2021 trở về trước; từ năm 2018 đến nay lãnh đạo sử dụng xe đi họp, đi công tác thanh toán sai định mức xăng xe theo quy định; thu vượt tiền xăng xe chuyển viện đối với bệnh nhân tự túc…



Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Bê, Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra, xác minh và ngày 13-7 đã có kết quả. Theo đó, nội dung tố cáo ông Chỉ ký cấp tiền cho mỗi cán bộ, viên chức mà không tiến hành may trang phục vi phạm quy định là đúng sự thật. Trong năm 2020, Sở Y tế đã yêu cầu ông Trần Quang Chỉ nghiêm túc thực hiện theo quy định, hàng năm không phát tiền trang phục y tế mà tổ chức mua sắm, phát trang phục y tế cho nhân viên theo đúng quy định. Về nội dung tố cáo TTYT huyện Đức Cơ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức vào ngày 30-5-2022 chưa phù hợp theo Điều 5, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP là đúng.



Về nội dung tố cáo chữ ký Phó Giám đốc của bà Bê bị giả mạo nhưng ông Chỉ không có chỉ đạo gì, qua xác minh, Sở Y tế cho rằng, nội dung này, Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực Binh đoàn 15 đang điều tra. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xem xét.



Đối với nội dung tố cáo việc thành lập tổ mua sắm trang-thiết bị máy móc, vật tư hóa chất, văn phòng phẩm nhưng những người không có chứng chỉ vẫn tham gia tổ đấu thầu từ năm 2021 trở về trước; từ năm 2018 đến nay lãnh đạo sử dụng xe đi họp, đi công tác thanh toán sai định mức xăng xe theo quy định. 2 nội dung này, theo kết luận của Sở Y tế, do bà Bê không cung cấp tài liệu liên quan nên chưa đủ có cơ sở để kiểm tra, xác minh. Riêng những nội dung tố cáo khác, qua xác minh của Sở Y tế đều không đúng và không có cơ sở để xử lý.



Từ kết quả xác minh đơn tố cáo trên, Sở Y tế yêu cầu TTYT huyện Đức Cơ tăng cường truyên truyền, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các cá nhân, tổ chức liên quan nhằm chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.



LÊ ANH