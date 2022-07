Điều tra vụ người phụ nữ tử vong trước nhà người yêu, nghi bị sát hại

Tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, một người phụ nữ được phát hiện tử vong trước nhà người yêu, nghi bị sát hại. Công an đang khám nghiệm, điều tra làm rõ.



Nữ sinh 19 tuổi nghi bị sát hại ở Sài Gòn,Công an đang điều tra

Hiện trường vụ chết người nghi án mạng ở Bình Phước. Ảnh: T.Thành





Vụ chết người được phát hiện vào sáng ngày 13.7, tại ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.



Nạn nhân tử vong được xác định là chị Đ.T.H (31 tuổi, ngụ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).



Trước đó, vào sáng cùng ngày, một người quen phát hiện chị Đ.T.H nằm chết trước sân nhà anh V.V.N (41 tuổi, ở ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản). Người này tìm và gọi điện cho V.V.N nhưng không được. Sự việc sau đó liền trình báo cơ quan công an.



Nhận được tin báo, công an địa phương phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ.



Công an đang khám nghiệm điều tra làm rõ vụ chết người.



Tại hiện trường, nạn nhân được xác định tử vong trước sân nhà có mái che. Trên đầu có nhiều vết thương, nghi do ngoại lực tác động, xung quanh thi thể máu chảy nhiều.



Theo tìm hiểu, nạn nhân Đ.T.H và V.V.N là người yêu, cả 2 hiện sống chung tại nhà V.V.N. Trước khi xảy ra vụ việc, cả 2 có mâu thuẫn với nhau. Biết sự việc, người nhà có đến kiểm tra và phát hiện Đ.T.H đã tử vong



Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)