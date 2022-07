Điều tra nghi án con trai tâm thần dùng rựa chém mẹ

Đối tượng dùng rựa chém chết mẹ ruột do mâu thuẫn được cho là mắc bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội nhiều năm nay.





Sáng 18-7, ông Đinh Viết Cường, Chủ tịch UBND xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nghi án con trai bị bệnh tâm thần dùng rựa chém chết mẹ do mâu thuẫn.



Cơ quan công an đã tạm giữ nghi phạm Trần Văn Tr. (SN 1994, ngụ thôn Ra Lốc – A Sốc, xã Hồng Bắc) để điều tra, làm rõ.



Theo thông tin ban đầu, vào tối 17-7, giữa bà Hồ Thị X. (SN 1970; ngụ thôn Ra Lốc – A Sốc) và con trai là Trần Văn Tr. (SN 1994) xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ Tr. lấy rựa chém liên tiếp vào người bà X. khiến bà này tử vong tại chỗ.



Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an huyện A Lưới đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.



Theo ông Cường, Tr. là người mắc bệnh tâm thần được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng nhiều năm nay.



Theo Q.Nhật (NLĐO)