Đak Đoa quyết liệt ngăn chặn tội phạm ma túy

(GLO)- Những năm gần đây, tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, số người nghiện và sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Trung tá Lê Bá Sánh-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện Đak Đoa) cho biết: Thời gian qua, tội phạm ma túy xâm nhập vào địa bàn ngày càng nhiều, đối tượng nghiện trẻ hóa. Đáng lo ngại là đối tượng nghiện, sử dụng ma túy là người dân tộc thiểu số có chiều hướng gia tăng, tập trung chủ yếu tại các xã: Ia Pết, Glar, Ia Băng.

Theo thống kê, toàn huyện có 174 người liên quan đến ma túy, tăng 91 đối tượng so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 14 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 41 đối tượng nghiện và 133 đối tượng sử dụng ma túy. Các loại ma túy được đối tượng sử dụng chủ yếu là: Methamphetamine, Ketamine, ma túy đá, heroin, ma túy tổng hợp… Riêng 7 tháng năm 2022, lực lượng Công an huyện đã phát hiện, xử lý 5 vụ/8 đối tượng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 21,03 gram Ketamine, 2,04 gram Methamphetamine.

Công an huyện Đak Đoa tổ chức Hội thi quần chúng nhân dân tìm hiểu kiến thức về pháp luật. Ảnh: R’Ô HOK

Để chủ động đấu tranh phòng ngừa ma túy, Công an huyện Đak Đoa đã quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy tập trung đấu tranh quyết liệt các đối tượng vi phạm; thành lập Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm để tập trung huy động nguồn lực, nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn chuyển hóa phức tạp, trọng điểm về tội phạm ma túy. Cùng với đó, đơn vị tập trung tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy với nhiều hình thức thông qua lồng ghép trong diễn đàn “Nhân dân với Công an nhân dân”; phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về tác hại của ma túy; tuyên truyền trên các trang thông tin, trang mạng xã hội Facebook, Zalo… để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và tố giác tội phạm. Đồng thời, Công an huyện xác lập hồ sơ địa bàn trọng điểm và triển khai các biện pháp nhằm triệt xóa tận gốc các tụ điểm, điểm mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ ngày 15-6-2022, Công an huyện Đak Đoa đã kiểm tra đột xuất quán cà phê Lười (thôn 3, xã Hải Yang) thì phát hiện, bắt quả tang đối tượng Chim (SN 2001, trú tại làng Hde, xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Păh) và Nhưk (SN 2004, trú tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an đã thu giữ 4 gói ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng.

Đối tượng Chim (bìa trái) và Nhưk. (Ảnh Công an huyện Đak Đoa cung cấp)

Trao đổi với P.V, Thượng tá Hoàng Văn Huân-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa-thông tin: Công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy tại địa phương được các cấp ủy, chính quyền quan tâm. Bên cạnh đó, vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng-chống tội phạm ma túy những năm qua cũng được nâng lên. Tuy nhiên, trong thực tế, công tác phối hợp trong phòng-chống ma túy giữa cơ quan Công an và các ban ngành, đoàn thể chưa đạt hiệu quả. Vai trò của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan trong công tác cai nghiện ma túy, động viên giúp đỡ, giáo dục người nghiện chưa phát huy, còn ỷ lại, khoán trắng cho lực lượng Công an. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình xem việc giáo dục, định hướng cho trẻ vị thành niên trong phòng ngừa tội phạm ma túy là của nhà trường, không quan tâm giáo dục con cái, để xảy ra tình trạng người sử dụng ma túy có dấu hiệu trẻ hóa. Cùng với đó, lực lượng phụ trách đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy còn mỏng, tình hình địa bàn phức tạp gây ảnh hưởng đến công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng.

“Do đó, chúng tôi đề nghị cấp trên cần quan tâm bổ sung lực lượng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy có kinh nghiệm để phòng ngừa tội phạm. Mặt khác, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục bổ sung trang-thiết bị, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”-Thượng tá Huân cho hay.