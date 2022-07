Đak Đoa: Phát động tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 10-7, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa tổ chức lễ phát động đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Đak Đoa năm 2022. Tham dự lễ phát động còn các tổ chức, đoàn thể cùng 85 thanh thiếu niên đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.





Thanh-thiếu niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đak Đoa ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Lê Anh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai-nhấn mạnh: Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội và sự tham gia tích cực của Nhân dân, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kéo giảm.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, nhiều trường hợp người chưa đủ tuổi, người chưa có giấy phép lái xe theo quy định vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông; hiện tượng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, chạy tốc độ cao diễn ra ở một số địa phương nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn triệt để.

Lễ phát động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các các cấp, các ngành trong công tác quản lý, giáo dục, tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên cá biệt, thường xuyên vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác vận động, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A4.



Tại lễ phát động, Ban An toàn giao thông huyện huyện Đak Đoa cũng nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người chết và 19 người bị thương; trong đó tỷ lệ thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô gây tai nạn giao thông chiếm 47% trên tổng số vụ, làm 6 người chết và 11 người bị thương. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên thời gian tới, Ban An toàn giao thông huyện đề nghị các cấp, ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, tuyên truyền thanh thiếu niên chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.



Sau lễ phát động, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa đã cho các thanh thiếu niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ và tặng mũ bảo hiểm; Sở Giao thông-Vận tải và Ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa cũng ký kết phối hợp triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A4 cho người dân trên địa bàn huyện.



LÊ ANH