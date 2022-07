Công dân gửi thư cảm ơn lực lượng Công an huyện Chư Păh

(GLO)- Ngày 19-7, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã nhận được thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1944, trú tại thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an huyện.

Bức thư của bà Nguyễn Thị Cam. Ảnh Công an huyện Chư Păh

Trong thư bà Cam cho biết: Sáng 18-7-2022, bà phát hiện bị mất trộm 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay vàng và 30 triệu đồng tiền mặt… Đây là tài sản bà tích góp được, để dành an dưỡng tuổi già.



Sau khi nhận tin báo, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, tài sản bị mất lên tới cả trăm triệu đồng. Công an huyện Chư Păh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, xác minh và lần theo dấu vết của đối tượng. Trong khoảng thời gian chưa đầy 12 tiếng, lực lượng Công an đã bắt được thủ phạm của vụ trộm cắp trên.

Cán bộ Công an huyện Chư Păh trao trả tài sản cho bà Nguyễn Thị Cam. Ảnh Công an huyện Chư Păh



Đây là chiến công, thể hiện những nỗ lực, xông pha, không quản ngại khó khăn của lực lượng Công an huyện trong đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, thực hiện nghiêm đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân.

Bức thư cảm ơn của công dân cũng tiếp thêm sức mạnh, ý chí, khẳng định tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.



Công an huyện Chư Păh