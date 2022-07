Công an Gia Lai nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tội phạm

(GLO)- Ngày 29-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban công tác của lực lượng Cảnh sát điều tra với sự tham gia của lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy phụ trách lĩnh vực phòng-chống tội phạm Công an cấp huyện. Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 7 tháng đầu năm 2022, các đơn vị nghiệp vụ Cảnh sát và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động bám sát các nội dung, mệnh lệnh chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Qua đó, tội phạm hình sự được kéo giảm 5,89% số vụ, 2,69% số người chết, 18,87% số người bị thương. Tỷ lệ điều tra án đạt 84,4% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao 9,4%), trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 94,3%. Tội phạm ma túy được tập trung xử lý, chưa để hình thành các đường dây, tụ điểm phức tạp. Tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường được phát hiện, xử lý nghiêm. Đồng thời, công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, xử lý vụ việc, vụ án được tiến hành khẩn trương, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thúy Trinh

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận để làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng-chống tội phạm theo từng lĩnh vực chuyên đề như: công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo; công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; công tác khám nghiệm hiện trường, thu giữ dấu vết phục vụ điều tra…

Phát biểu chỉ đạo và điều hành phần tham luận, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh nêu một số vấn đề liên quan đến công tác phòng-chống tội phạm nổi lên trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị cần nhìn nhận, đánh giá thực trạng, những khó khăn, bất cập đặt ra trên lĩnh vực công tác và và đề xuất các sáng kiến, giải pháp mang tính đột phá nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.