Chư Păh: Điều tra dấu hiệu lừa đảo trong mua bán, chuyển nhượng đất đai

(GLO)- Ngày 7-7, trao đổi với báo Lao Động, ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin việc một số người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo trong mua bán, chuyển nhượng đất đai sẽ yêu cầu cơ quan Công an huyện điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, nhiều người dân ở Gia Lai đã có đơn thư gửi đến UBND xã Ia Khươl, Công an huyện Chư Păh, tố cáo bà N.T.A.N (33 tuổi, trú tại thôn Đại An 1, xã Ia Khươl) đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo trong mua bán đất đai.

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Khươl Hứa Văn Hòa cũng xác nhận: Trong thời gian ngắn, xã tiếp nhận hơn 10 đơn thư tố cáo bà N. Có trường hợp tố cáo việc đối tượng mượn sổ đỏ để vay tín dụng đen, mượn tiền không trả, tranh chấp đất đai, giới thiệu, mua bán đất không có thật trên giấy tờ.

“Có nhiều đơn thư tố cáo bà A.N., xã đã tách ra một số đơn mang tính chất dân sự, gọi bên mua, bên bán lên phân xử, hòa giải. Đối với một số hồ sơ đất đai có dấu hiệu hình sự thì Công an xã đã chuyển cho Công an huyện Chư Păh để tiếp nhận thông tin, thụ lý điều tra theo thẩm quyền”, ông Hòa cho hay.

Sau khi có thông tin phản ánh, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Păh đã tạm dừng các thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng đất đối với trường hợp bà N.T.A.N, cung cấp thông tin cho Công an huyện để điều tra, xác minh.

Vào tháng 3-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú làng Xóa, xã Chư Đang Ya) để điều tra về hành vi phạm tộ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)