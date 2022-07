Cảnh giác với hành vi giả mạo bưu tá để lừa đảo

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả mạo bưu tá, nhân viên chuyển phát nhanh của Tổng công ty Chuyển phát nhanh bưu điện (EMS) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Điều này không những đã gây tổn thất cho các khách hàng EMS mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín dịch vụ chuyển phát nhanh của đơn vị này.





Nhân viên của EMS giao bưu phẩm tận tay khách hàng.





Các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ, sim rác để gọi cho người dân, thông báo ra nhận hàng hay có bưu gửi quốc tế được gửi đến. Người nghe nếu nhẹ dạ cả tin sẽ bị lừa thanh toán hoặc chuyển tiền dễ dàng, thậm chí, nhiều khách hàng đã bị lừa hàng triệu đồng.



Nhiều thủ đoạn tinh vi



Liên tiếp gần đây, Tổng công ty EMS đã phải tiếp nhận không ít phản hồi từ khách hàng, người dân về việc nhận được cuộc gọi từ nhiều số điện thoại lạ, trong đó các đối tượng tự xưng là bưu tá/nhân viên EMS gọi ra nhận hàng và phải trả hoặc nộp một khoản tiền không nhỏ. Thực tế, đây là thủ đoạn lừa đảo trắng trợn đang được các đối tượng sử dụng. Các đối tượng sẽ thông báo với người nhận về một bưu gửi/bưu phẩm có thu hộ một khoản tiền COD (dịch vụ phát hàng thu tiền hộ).



Tuy nhiên, thông tin về hàng hóa, tên và địa chỉ người gửi không được thông báo hoặc không rõ ràng. Trong trường hợp người nhận không có mặt tại địa chỉ nhận hàng, đối tượng sẽ yêu cầu người nhận chuyển khoản tiền thu hộ hoặc nhờ người khác thanh toán và nhận hàng hộ.



Để gây dựng lòng tin cũng như tăng khả năng lừa đảo thành công, các đối tượng còn nắm rất rõ thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận, đồng thời ra sức thúc ép về thời gian nhận hàng. Chúng cũng thường sử dụng sim rác để liên hệ, thông tin địa điểm giao dịch thường không cố định, có sự thay đổi liên tục.



Do số tiền thu hộ COD mỗi bưu gửi không lớn, dẫn đến việc các nạn nhân sẽ bỏ qua và không trình báo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thủ đoạn lừa đảo này được các đối tượng thực hiện từ nhiều năm nay và đang tiếp tục nở rộ tại một số địa phương trên cả nước, nhất là ở các vùng nông thôn, miền núi.



Một hình thức lừa đảo khác mới xuất hiện là các đối tượng sử dụng các số điện thoại như 0979303017, 0903124801, 0901859814, 0964181853, 0938827315, 0794355121, 0794207695,… gọi cho khách hàng, tự xưng từ công ty EMS chuyển phát nhanh quốc tế và thông báo khách hàng có bưu gửi hoặc có liên quan đến bưu gửi đi nước ngoài qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS quốc tế. Tiếp đó, chúng đe dọa nội dung các bưu gửi này có chứa hàng cấm, vì vậy bị hải quan/công an thu giữ và đang trong quá trình điều tra.



Các đối tượng sẽ dọa dẫm, yêu cầu người nhận chuyển tiền cho mình để hàng hóa được thông quan và cung cấp số chứng minh nhân dân/căn cước công dân cùng các thông tin cá nhân khác để chuyển cơ quan công an. Do tâm lý lo lắng, nhẹ dạ cả tin hoặc thiếu thông tin cho nên nhiều người đã chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo một cách dễ dàng. Nhiều khách hàng mất cảnh giác thậm chí đã bị lừa hàng triệu đồng.



Cách phân biệt hành vi lừa đảo



Qua quá trình kiểm tra xác minh thông tin các vụ lừa đảo, EMS nhận thấy số hiệu vận đơn do khách hàng cung cấp hoàn toàn không có trên hệ thống tra cứu định vị bưu gửi của Tổng công ty. Điều này đồng nghĩa với việc các bưu gửi này không sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS. Bên cạnh đó, các số điện thoại mà đối tượng lừa đảo sử dụng để liên hệ với khách hàng cũng không phải là số điện thoại của bưu tá/nhân viên bưu điện của EMS.



Để giúp khách hàng phân biệt rõ các hành vi lừa đảo nêu trên, Tổng công ty EMS cho biết, đối với các bưu gửi EMS có sử dụng dịch vụ thu hộ COD, nhân viên bưu điện chỉ thực hiện thông báo về đơn hàng và thời gian dự kiến phát, không yêu cầu khách hàng phải chuyển khoản trước để được nhận hàng. Chỉ khi nhận hàng, khách hàng mới phải trả tiền. Việc phát hàng thu tiền sẽ thực hiện trực tiếp tại địa chỉ người nhận hoặc tại bưu cục phát của bưu điện.



Riêng đối với bưu gửi quốc tế, trong trường hợp có vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan, Tổng công ty EMS sẽ liên hệ với khách hàng bằng các số điện thoại cố định để yêu cầu khách hàng bổ sung chứng từ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Tổng công ty EMS trong mọi trường hợp không yêu cầu khách hàng chuyển tiền về tài khoản cá nhân của bất kỳ nhân viên nào.



Trường hợp cần nộp tiền thuế cho bưu gửi, khách hàng tự thực hiện chuyển tiền về Ngân hàng Nhà nước hoặc tài khoản của Tổng công ty EMS theo thông tin tờ khai hải quan đã khai báo. Ngoài ra mỗi bưu gửi phát hành hợp lệ sẽ tương ứng với một mã vận đơn nhất định. Khách hàng có thể tra cứu mã vận đơn trên trang điện tử https://ems.com.vn hoặc https://vnpost.vn (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam). Thông tin hiển thị trên vận đơn sẽ có đầy đủ các trường thông tin của người gửi, người nhận và bưu cục chấp nhận.



Bên cạnh đó, một dấu hiệu nữa có thể giúp khách hàng phát hiện các thủ đoạn lừa đảo là nhân viên phát hàng hoặc bưu tá đều sẽ mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên của EMS hay Bưu điện Việt Nam; các phương tiện chuyển phát hàng cũng đều có lô-gô nhận diện thương hiệu của các đơn vị này. Bất kỳ trong trường hợp có nghi vấn hoặc thắc mắc, khách hàng cần liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của EMS qua Hotline: 1900 54 54 33.



Để không “mắc bẫy” lừa đảo, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thuê bao lạ gọi đến. Người dân cần cảnh giác trước đề nghị trả tiền/chuyển tiền và kiểm tra kỹ bản thân có tham gia, liên quan đến những bưu gửi đó hay không, đồng thời, không được tin vào những thông tin mập mờ, chưa chính xác để tránh bị lợi dụng. Khi phát hiện các hành vi gian dối, lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo nhằm hỗ trợ, xử lý kịp thời. Các lực lượng chức năng, doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo cho người dân để tránh “mắc bẫy” những thủ đoạn chiếm đoạt tài sản tinh vi qua những cuộc gọi giả mạo.

Theo Nguyệt Bắc (NDĐT)