Bắt nhóm trộm xe của người gặp nạn trên đường ở TP Thủ Đức

Trên đường đi chơi, nhóm thấy xe máy tay ga ngã trên đường không ai trông coi nên dựng lên mang về. Sau đó, nhóm đem xe vào bãi xe chung cư thay biển số chờ mang đi tiêu thụ.





Ngày 6-7, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết đã khởi tố và bắt giữ Trần Lê (sinh năm 1999) Nguyễn Triệu (sinh năm 2005) và Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 2001, cùng ngụ TP Thủ Đức) và nhiều đối tượng khác để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.



Nhóm đối tượng tại cơ quan công an



Trước đó, tối 26-6, anh Trần Quốc Ng. (sinh năm 1992, ngụ TP Thủ Đức) cho anh Phạm Văn M. (sinh năm 1987) mượn xe máy tay ga để đi chơi với bạn gái. Chừng 30 phút sau, anh Ng. nhận điện thoại của anh M. nói là đang bị một số người đuổi đánh ở trước cổng Trường THPT Đào Sơn Tây, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức.



Anh Ng. chạy xuống thì thấy anh M. đang bị thương nằm trong nhà dân, còn xe máy bị ngã nằm trước cổng trường. Anh Ng. đưa anh M. đi cấp cứu rồi quay lại lấy xe thì không thấy xe đâu, hỏi người dân thì được biết có một nhóm thanh niên đã lấy mang đi nên đã đến công an trình báo.



Nhận tin, công an vào cuộc điều tra xác định xe máy của anh Ng. đang được gửi ở bãi giữ xe chung cư Linh Trung. Khoảng 22 giờ ngày 29-6, Nguyễn Hoàng Phương (sinh năm 1999, ngụ TP Thủ Đức) cùng Lê trở lại lấy xe thì công an ập vào đưa về trụ sở làm việc.



Lê khai tối 26-6 cùng với Lê Minh Huy (sinh năm 2006), Triệu, Nghĩa rủ nhau đi chơi ở khu vực trước cổng Trường THPT Đào Sơn Tây. Tại đây, nhóm thấy xe tay ga nằm ngã giữa đường không có ai trông coi nên Huy dựng xe lên rồi cùng với Nghĩa, Triệu, Lê mang về nhà Nghĩa.



Sau đó, Triệu, Lê và Huy mang xe đi tìm chỗ cầm cố nhưng không được. Lê gọi cho Nguyễn Hoàng Phương mang xe về nhà Phương. Dù biết xe Lê và đồng bọn trộm cắp được nhưng Phương vẫn đồng ý mua, ép giá 5 triệu đồng. Sau đó, Phương và Huy mang xe ra chung cư Linh Trung gửi và hẹn hôm sau sẽ chuyển tiền.



Ngày 27-6, Phương cùng Huy, Lê đến chung cư lấy xe ra để tháo biển số thật và lắp vào một biển số khác nhằm tránh công an phát hiện. Sau đó, nhóm đem xe vào bãi chung cư gửi. Ngày 29-6, Phương và Lê tới lấy xe thì bị công an bắt giữ cùng phương tiện.



Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)