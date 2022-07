Bắt băng nhóm thuê xe ô tô đi trộm cắp ở nhiều tỉnh thành

Ngày 30-7, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ với Hoàng Văn Bá (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Nghệ An), Trần Tiến Quân (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.





Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên Bá, Quân rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Cả 2 thuê ô tô làm phương tiện gây án. Nhóm chọn vào lúc khuya vắng, lái xe ô tô rảo quanh nhiều quận huyện, TP Thủ Đức hay các tỉnh như : Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, các tỉnh miền Tây để gây án.





Hai đối tượng Quân và Bá (từ trái qua phải) tại cơ quan công an





Mới đây nhất, rạng sáng 25-7, cả 2 đi xe ô tô tới căn nhà trên đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức thì phát hiện cửa tầng 1 không khóa. Bá leo lên trụ điện trước nhà để đột nhập vào trong còn Quân cảnh giới bên ngoài.



Sau đó, Bá lục lọi lấy 2 ĐTDĐ cùng 4 triệu đồng rồi ra xe tẩu thoát. Nhóm lấy tài sản trộm được bán chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.



Phương tiện nhóm dùng đi gây án





Hay vào rạng sáng 5-7, Quân lấy xe hơi chở Trần Ngọc Minh V. (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Bến Tre) tới gặp Bá ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức. Sau đó, Bá và Quân lái xe đi gây án còn V. ngồi chờ.



Cả 2 đi tới căn nhà ở Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, phát hiện cửa ban công tầng 1 không khóa nên cả 2 dừng xe. Bá đột nhập vào căn nhà lấy 2 máy tính, ví rồi tẩu thoát. Cả 2 tới đón V. về chung cư Long Thạnh Mỹ. Tại đây, cả 2 lục ví thấy có 4 triệu đồng, thẻ visa.



Sau đó, cả 2 mang thẻ visa tới tiệm vàng ở tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai rút được 40 triệu đồng. Cả 2 tiêu xài và mua ma túy sử dụng.



Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết bắt giữ được Bá và Quân. Khám xét, công an thu nhiều tài sản, phương tiện, dụng cụ để đi trộm cắp.



Tang vật thu giữ



Ngoài các vụ trên, cả 2 khai thực hiện 2 vụ trộm cắp khác ở tỉnh Đồng Nai.



Tại cơ quan công an, V. khai là quen biết Bá, Quân qua mạng xã hội. V. biết cả 2 đi trộm cắp tài sản nhưng không được chia tiền. Tuy nhiên V. được 2 người này lo chỗ ở, ăn uống.



Một cán bộ công an cho hay, nhóm này thuê căn hộ cao cấp để ở và đi gây án. Sau vài tháng nhóm lại thay đổi địa chỉ để tránh bị nghi ngờ. Công an tình nghi nhóm gây ra nhiều vụ khác bằng thủ đoạn tương tự nên đang điều tra mở rộng.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)