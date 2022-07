Bắt 4 đối tượng đâm chết người trước Karaoke Gold

Do có mâu thuẫn, một nhóm đối tượng hẹn nhau trước quán Karaoke Gold tại TP Cần Thơ giải quyết. Hậu quả, 1 người chết, 1 người bị thương nặng.



Ngày 9-7, Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoài (29 tuổi; ngụ tỉnh Hậu Giang), Trần Công Hậu (24 tuổi; ngụ Hậu Giang) và Nguyễn Hoài Đức (28 tuổi; ngụ Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "Giết người". Riêng Lê Việt Long (28 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Che giấu tội phạm".



Trần Công Hậu (ảnh trên) và 3 đối tượng bị bắt



Đồng thời, công an đang truy tìm Trần Chí Ngoan (31 tuổi), Kiều Trung Hiếu (32 tuổi) và Lê Bảo Tín (24 tuổi) - cùng ngụ tỉnh Hậu Giang. Cơ quan điều tra thông báo các đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, người dân nếu phát hiện thông tin về các đối tượng hãy thông báo đến phòng cảnh sát hình sự hoặc cơ quan công an gần nhất.





3 đối tượng công an đang truy tìm



Theo kết quả điều tra, các bị can trên có mối quan hệ quen biết với nhau. Hậu và nạn nhân Phạm Minh Trí (27 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) là bạn bè. Tối 20-5, Hậu đến quán Karaoke Gold trên đường Nguyễn Việt Hồng (phường An Phú, quận Ninh Kiều) đánh nhạc cho khách đang tổ chức sinh nhật. Trong phòng sinh nhật có Hiếu, Ngoan, Hoài, Tín và một số người khác. Tín điện thoại rủ Long cùng dự. Long đến một lúc rồi về trước, sau đó quay lại đậu xe trước cửa quán đợi đón cả nhóm.



Đến khoảng 5 giờ ngày hôm sau, cả nhóm kết thúc sinh nhật. Do có mâu thuẫn với nhau từ trước, Hậu điện thoại rủ Trí đến quán Karaoke Gold để đánh nhau. Trí và Lê Duy Tân (27 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) chạy ôtô đến trước cửa quán. Gặp nhau, Trí cầm gậy ba khúc đánh trúng vai Hậu, Hậu liền móc dao đâm vào lưng đối thủ. Thấy Trí bỏ chạy, Tân xuống xe đánh Hậu thì bị đâm trúng vào tay.



Nhóm của Trí và Hậu sau đó xảy ra xô xát. Lúc này, Đức chạy xe máy chở Hoài thì thấy Trí bỏ chạy vào hẻm gần đó nên rượt theo. Hoài cùng đồng bọn lao tới đánh Trí. Hoài cầm dao bấm đâm 3 nhát vào đùi của nạn nhân. Trí bị thương nặng và tử vong do choáng mất máu cấp, vết thương gây đứt động mạch, tĩnh mạch đùi. Tân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện tại sức khỏe ổn định.



Sau khi gây án, nhóm của Hậu lên ôtô do Long cầm lái tẩu thoát khỏi hiện trường. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Theo Ca Linh (NLĐO)