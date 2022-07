3 phóng viên, cộng tác viên cơ quan báo chí cưỡng đoạt tài sản người dân tại Cao Bằng

Chiều 28/7, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ngày 27/7, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí có hành vi “vòi” tiền người dân tại Cao Bằng.





3 phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí có hành vi “vòi” tiền người dân tại Cao Bằng. (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng cung cấp)





3 đối tượng nêu trên gồm: Nguyễn Quang Văn (sinh năm 1993), hộ khẩu ở Xóm Cả, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, là phóng viên báo Pháp luật Việt Nam thường trú tại Cao Bằng; Lưu Công Hải (sinh năm 1988) ở tổ 2, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, là cộng tác viên Báo Nông nghiệp Việt Nam tại địa bàn Cao Bằng; Nguyễn Huy Hùng (sinh năm 1988) ở tổ 8, phường Hợp Giang, là phóng viên báo Tài Nguyên và Môi trường phụ trách địa bàn Cao Bằng.



Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2021, qua tìm hiểu, Hải, Hùng và Văn phát hiện một công trình san gạt đất tại xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng có dấu hiệu vi phạm.



Sau đó, 3 phóng viên, cộng tác viên này đã liên hệ với ông P.H.H, chủ khu đất kể trên và yêu cầu ông P.H.H bồi dưỡng, nếu không sẽ đưa sự việc lên báo, đài.



Do quá trình san gạt đất chưa hoàn thiện giấy tờ, sợ bị các phóng viên, cộng tác viên viết bài phản ánh và báo cho chính quyền xã để xử phạt và đình chỉ san ủi nên ông P.H.H đã đồng ý đưa tiền cho Hải, Hùng, Văn để được bỏ qua.



Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 27/7, 3 phóng viên, cộng tác viên kể trên đã hẹn ông P.H.H tại quán cafe Trúc, ở tổ 5, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng và đang nhận số tiền 90 triệu đồng từ ông P.H.H thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.



Từ cuối năm 2021 tới ngày 27/7, ông P.H.H đã 4 lần đưa tiền cho Hải, Hùng, Văn, trong đó lần gần đây nhất là vào tháng 4/2022 với số tiền 40 triệu đồng.



Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với 3 đối tượng trên; đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, phương tiện, nơi làm việc, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu liên quan.



Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra, mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo MINH TUẤN (NDĐT)