Vụ phóng hỏa khiến 2 chị em tử vong: Nhiều người dân nghe tiếng trẻ em khóc thét

Nhiều hàng xóm của gia đình bị phóng hỏa đốt nhà ở TP Thủ Đức cho biết, đang ngủ thì nghe tiếng trẻ em khóc thét nên thức giấc. Khi ra tới, mọi người nhìn thấy lửa bao trùm cả căn nhà, nhiều người mắc kẹt bên trong tìm cách thoát ra bằng lối cửa sổ…





Tối 25-6, Công an TP Thủ Đức cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương truy bắt nghi can phóng hỏa đốt căn nhà ở khu vực khiến 2 chị em tử vong.



Nhiều người thoát chết trong gang tấc



Phóng viên báo SGGP có mặt tại con hẻm nơi dẫn vào căn nhà, nhiều người dẫn vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc. Không khí tang thương bao trùm lên căn nhà rộng chừng 50m2 bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều người bàn tán xôn xao về sự việc đau lòng trên.



Bà Ng. (sinh năm 1965, là hàng xóm) chia sẻ, căn nhà bị cháy là nơi sinh sống của bà K.T.T.L. (sinh năm 1973) cùng 2 người con gái là Ng.T.T.N. (sinh năm 1999) và Ng.T.T.X. ( sinh năm 2003). Cả 3 sống ở đây từ nhiều năm trước. Mỗi ngày, bà L. đi bán sữa còn 2 người con làm việc ở quán cà phê để kiếm thêm thu nhập.





Không khí tang thương bao trùm lên căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Ảnh: TRUNG DŨNG



Gia đình bà L. sống hiền lành. Ít hôm trước, mẹ ruột cùng em trai bà L. cùng người cháu trai 6 tuổi lên chơi tiện thể đi khám bệnh nên lưu trú tại căn nhà trên cùng 3 mẹ con bà L.



“Rạng sáng hôm nay, tôi đang ngủ thì nghe tiếng trẻ con khóc thét nên vội thức giấc mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy căn nhà của bà L. bốc cháy dữ dội. Lúc này, bà L. cùng em trai và cháu trai đang tìm cách thoát ra ngoài bằng lối cửa sổ phía sau nhà. Tôi thấy vậy nên hỗ trợ và giúp kéo mẹ bà L. thoát ra ngoài…”. Bà Ng. kể.



Căn nhà bị cháy hoàn toàn. Ảnh: TRUNG DŨNG



Người em trai bà L. khi thoát ra ngoài thì tìm cách phá tôn bên hông nhà. Một lúc sau, người này mới phá được và kéo được em X. ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng chuyển bệnh viện cấp cứu nhưng em cũng không qua khỏi. Còn người con gái còn lại của bà L. nằm từ vong trong nhà.



Nhiều người nhận diện về nghi can gây án



Một số người hàng xóm cũng cho biết, lúc đó đang ngủ thì nghe tiếng khóc của trẻ em vang lên. Mọi người chạy ra thì thấy lửa cháy lớn, khói đen mù mịt. Mọi người dùng nước chữa cháy nhưng không thành công. Do cửa chính lửa bốc cháy dữ dội nên không ai tiếp cận được…





Hai xe máy bị thiêu rụi. Ảnh: TRUNG DŨNG



Về nghi can phóng hỏa, một số hàng xóm cho biết công an đưa hình ảnh cho để nhận diện. Một số người nhận ra người đàn ông này và cung cấp thông tin cho cơ quan công an.



Như báo SGGP đã thông tin, khoảng 2 giờ cùng ngày, ba người thân của bà L. phát hiện căn nhà bốc cháy dữ dội nên tìm cách thoát ra ngoài. Riêng hai người con gái của bà L. ngủ trên gác không thoát ra kịp.





Xe máy bị cháy trơ khung tại hiện trường. Ảnh: TRUNG DŨNG.



Một người tử vong tại hiện trường, người còn lại được đưa vào bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi. Vụ cháy còn khiến cho nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.



Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện mùi xăng. Bước đầu, công an nhận định một đối tượng nam đã phóng hỏa đốt căn nhà của bà L.. Hiện công an đã xác định được người này và đang khẩn trương truy bắt.



Theo TRUNG DŨNG - CHÍ THẠCH (SGGPO)