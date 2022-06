Truy bắt 5 đối tượng đục tường trốn khỏi trại tạm giam

Lợi dụng trời mưa, tường ẩm, nhóm 5 đối tượng đã đục tường nhà tạm giữ (Công an Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), trốn khỏi trại giam, về nhà lấy ôtô để tiếp tục bỏ trốn.





Ngày 10-6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vào khoảng 1 giờ ngày 9-6, tại nhà tạm giữ (Công an Thị xã Mỹ Hào) xảy ra vụ việc 5 đối tượng bỏ trốn khỏi trại tạm giam, gồm: Vũ Văn Dũng (SN 1995; quê ở Mỹ Hòa, Hưng Yên), Đinh Khánh Đạt (SN 1996; quê ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Vũ Thành Nghị (SN 1990; quê ở Ninh Giang, Hải Dương), Đào Đình Kiên (SN 2001; quê ở Mỹ Hòa, Hưng Yên), Nguyễn Văn Long (SN 1991; quê ở Yên Mỹ, Hưng Yên).



5 đối tượng trốn khỏi trại giam đang bị truy nã.



Nhóm 5 đối tượng lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày, làm tường nhà giam bị ẩm. Các đối tượng đã đục chỗ tường ẩm và bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an Thị xã Mỹ Hào. Sau khi bỏ trốn, các đối tượng về nhà Đạt tại TP Hải Dương, lấy xe ôtô mang BKS: 34A-468.72 màu trắng để chạy trốn.



Cả nhóm 5 đối tượng lên xe ôtô chạy theo hướng Hải Phòng, Thái Bình. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, phát hiện xe của nhóm này chạy qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định. Hiện chưa rõ thông tin 5 đối tượng trên đã lẩn trốn tại đâu.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định truy nã đối với 5 đối tượng trên.



Công an đề nghị người dân trên địa bàn cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, bất kỳ công dân nào nếu phát hiện các đối tượng truy nã trên đều có quyền bắt giữ và giải ngay đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất.

Theo B.H.Thanh - Nguyễn Hưởng (NLĐO)