Triệt phá ổ nhóm ma túy ở Phú Thiện

(GLO)- Sáng 25-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng Phạm Văn Hiền (SN 1996), Đinh Xuân Long (SN 1995) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 2006) cùng trú tại xã Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện) về các hành vi tổ chức sử dụng, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.





Các đối tượng Phạm Văn Hiền, Nguyễn Đức Mạnh và Đinh Xuân Long (từ trái qua) đã bị tạm giam. Ảnh: Văn Chuẩn

Theo Công an huyện Phú Thiện, đây là nhóm đối tượng ma túy nguy hiểm tại địa phương đã được lực lượng Công an đưa vào “tầm ngắm”. Các đối tượng đều nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định nên đã mua ma túy ở nơi khác về để bán lại cho các con nghiện trong khu vực hòng kiếm lời. Trong đó, đối tượng Long đã từng có tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ”.



Sau quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 20-6, các trinh sát của Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện đã ập vào nhà của Hiền ở thôn Yên Phú 2 (xã Chrôh Pơnan). Lúc này các đối tượng đang sử dụng trái phép ma túy dạng đá.

Khám xét trong căn nhà, lực lượng Công an đã thu giữ 3,9093 gam ma túy dạng đá Methamphetamine (tức ma túy đá) cùng một số dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng, mua bán ma túy của chúng.



VĂN NGỌC