TP.HCM: Phát hiện kho súng đạn, dao tự chế số lượng lớn ở H.Nhà Bè

Ngày 21.6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa phát hiện một kho súng đạn, hung khí với số lượng lớn trên địa bàn H.Nhà Bè.





Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 20.6, các trinh sát PC02 tuần tra ở đường Trang Tử (P.2, Q.6) phát hiện nam thanh niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên chặn lại kiểm tra hành chính. Lực lượng công an phát hiện thanh niên này tàng trữ trên xe 3 dao tự chế, 1 khẩu súng rulo, 10 viên đạn cao su.



Nghi phạm Trần Duy Khánh. Ảnh: CTV





Nghi phạm Nguyễn Thành Nam. Ảnh: CTV



Nam thanh niên khai nhận tên là Nguyễn Thành Nam (22 tuổi, ngụ Q.8). Nam khai, đang đi giao số vũ khí trên cho Trần Duy Khánh (25 tuổi, trú H.Nhà Bè) để lấy tiền công.



Số lượng vũ khí được công an thu giữ. Ảnh: CTV



Từ lời khai trên, công an bắt giữ và khám xét nhà của Trần Duy Khánh ở đường Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè.



Tại đây công an thu thêm 33 khẩu súng ngắn kim loại, 2 khẩu súng rulo, 1 khẩu súng tự chế, hàng chục hộp tiếp đạn, đạn bi, hơn 2.000 dao tự chế, súng điện, hung khí nguy hiểm. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.



Theo Ngọc Lê (TNO)