TP.HCM: Dàn cảnh đánh ghen, cưỡng đoạt 700 triệu đồng

Nguyễn Dạ Thảo (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đã cùng đồng phạm dàn cảnh đánh ghen, cưỡng đoạt 700 triệu đồng của một thầy giáo.





Ngày 28.6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dạ Thảo (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Phạm Hiếu Thành (44 tuổi) cùng 8 năm tù, Trần Xuân Thành (33 tuổi) và Lê Mạnh Vũ (29 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cùng 7 năm 6 tháng tù cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Thảo đã cùng các đồng phạm dàn cảnh đánh ghen, tống tiền thầy giáo.



Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Song Mai



Theo cáo trạng, khoảng tháng 7.2020, Thảo tham gia một khóa học do anh P. giảng dạy. Quá trình học, Thảo và anh P. phát sinh quan hệ tình cảm.



Tháng 10.2020, Thảo vay tiền của anh P. và trợ giảng của anh P. mỗi người 350 triệu đồng. Thời gian sau, Thảo thường xuyên tránh mặt do không muốn tiếp tục quan hệ tình cảm với anh P. Do Thảo còn thiếu tiền, nên anh P. thường xuyên nhắn tin đòi nợ.



Để lấy lại tiền học phí và cắt đứt quan hệ với anh P., Thảo đã lên kế hoạch nhờ bạn trai cũ là Phạm Hiếu Thành dàn cảnh đánh ghen. Phạm Hiếu Thành đã rủ Trần Xuân Thành và Vũ tham gia. Thảo đưa cho Phạm Hiếu Thành một thẻ từ thang máy để lên nhà Thảo, đưa cho Trần Xuân Thành điện thoại để quay phim.



Tối ngày 20.11.2020, Thảo hẹn P. đến căn hộ của mình ở Q.4. Khi anh P. đến căn hộ và ngồi nói chuyện với Thảo. Thảo liền nhắn tin cho đồng phạm báo việc anh P. đang ở đây.



Phạm Hiếu Thành, Trần Xuân Thành và Vũ xông vào căn hộ. Trần Xuân Thành quay phim, Phạm Hiếu Thành xưng là chồng của Thảo và cùng Vũ đánh anh P., nói rằng anh P. có quan hệ bất chính với Thảo.



Phạm Hiếu Thành giả vờ hỏi Thảo việc mượn 700 triệu đồng của người khác đưa cho anh P. Thảo liền nói với anh P. chuyển tiền cho Thảo trả nợ. Sợ bị tung hình ảnh lên mạng xã hội nên anh P. đã chuyển vào tài khoản của Trần Xuân Thành 700 triệu đồng.



Nhận được tiền, Thảo chia cho các đồng phạm mỗi người 50 triệu đồng và cho bạn mượn 200 triệu đồng, số tiền còn lại Thảo tiêu xài cá nhân.



Sau khi sự việc xảy ra, anh P. đến Công an Q.4 trình báo. Tại CQĐT, Thảo và các đồng phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi dàn cảnh đánh ghen, tống tiền thầy giáo.



Theo Song Mai (TNO)