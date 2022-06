TPHCM: Bắt giữ kẻ sát hại cha ruột vì không cho tiền tiêu xài

Xin tiền tiêu xài không được, Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1992, ngụ quận Phú Nhuận) dùng hung khí sát hại cha ruột rồi lấy đi nhiều tài sản.





Sau hơn 4 giờ gây án, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn tại Phường 12, quận 10, TPHCM.



Nghi phạm bị bắt tại quận 10 sau 4 giờ gây án - Ảnh: TL



Như báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 10h sáng ngày 7.6, Công an quận Phú Nhuận nhận được tin báo từ người dân cung cấp thông tin một người đàn ông tử vong bất thường tại căn nhà trên đường Thích Quảng Đức, P5, quận Phú Nhuận.



Nhận được tin báo, Đội Cảnh điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Phú Nhuận phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc điều tra. Nạn nhân được xác định là ông N.V.B. chết trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương.



Bước đầu, Khoa (con trai ông B.) khai nhận, ngày 6.6, do xin tiền tiêu xài nhưng ông B. không cho nên đã ra tay đánh đập, sát hại cha ruột.



Sau khi sát hại ông B., nghi phạm lấy tiền, vàng rồi bỏ trốn. Cảnh sát tình nghi Khoa nghiện chất kích thích.

Theo PHƯƠNG NGÂN (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/tphcm-bat-giu-ke-sat-hai-cha-ruot-vi-khong-cho-tien-tieu-xai-1053951.ldo