Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp

(GLO)- Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong nửa đầu năm 2022 tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đặc biệt, tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) ngày càng gia tăng.

Theo thống kê của Công an tỉnh, toàn tỉnh hiện có 434 người nghiện ma túy, giảm 242 người so với năm 2021; 737 người sử dụng trái phép chất ma túy, tăng 278 người so với năm 2021; 140/220 xã, phường, thị trấn của 17 huyện, thị xã, thành phố có đối tượng liên quan đến ma túy. Trong số người nghiện và người sử dụng ma túy có 91 đối tượng nữ, 137 đối tượng người dân tộc thiểu số. Về độ tuổi, từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là 18 đối tượng; từ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi là 665 đối tượng và từ đủ 30 tuổi trở lên có 439 đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Lộc Oanh-Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh)-cho biết: Nguyên nhân tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp là do nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh-thiếu niên còn hạn chế khi cho rằng việc sử dụng ma túy tổng hợp không gây nghiện. Bên cạnh đó, một số thời điểm chưa huy động được sức mạnh của các cấp, các ngành vào công tác đấu tranh phòng-chống ma túy; công tác tuyên truyền về phòng-chống ma túy chưa sâu rộng, hình thức tuyên truyền chưa phong phú…

Đại diện các hộ gia đình tổ 3 (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) ký cam kết xây dựng “Khu dân cư nói không với ma túy”. Ảnh: Bá Bính

Trong 6 tháng đầu năm nay, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và Công an các địa phương đã phối hợp bắt giữ 81 vụ/98 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy (giảm 5 vụ, giảm 16 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021). Tang vật thu giữ gồm hơn 34 gram heroin, 131,6 gram ma túy dạng khay, hơn 85,6 gram thuốc lắc, hơn 160,9 gram ma túy đá, 12 cây cần sa. Đồng thời, lực lượng Công an phát hiện 73 vụ/202 đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy. Cơ quan Điều tra đã khởi tố 35 vụ/45 đối tượng; xử lý hành chính 44 vụ/88 đối tượng; đưa đi cai nghiện tập trung 22 đối tượng; giáo dục tại xã, phường, thị trấn 4 đối tượng và tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục 836 đối tượng.

Đặc biệt, trong 6 tháng qua, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 32 vụ sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như: khách sạn, nhà trọ, quán karaoke, bar. Điển hình như Công an TP. Pleiku phát hiện 13 đối tượng tuổi từ 18 đến 30 tuổi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Alibaba (phường Ia Kring) vào ngày 23-5. Hay trước đó, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 19-5, lực lượng trinh sát Công an thị xã An Khê tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke T.H. (phường An Phú, thị xã An Khê) và phát hiện tại phòng VIP 2 của cơ sở này 16 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, lực lượng Công an phát hiện 13/16 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke T.H. bị Công an thị xã An Khê phát hiện, bắt giữ. (Ảnh Công an thị xã An Khê)

Qua tìm hiểu, tại các địa phương, hầu hết cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT đều được lực lượng Công an mở hồ sơ theo dõi, quản lý. Tuy nhiên, nhiều nơi trở thành “bãi đáp” của các đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy do chủ cơ sở vì lợi nhuận nên không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, để thu hút khách hàng, nhiều cơ sở sẵn sàng làm ngơ cho các hành vi vi phạm. Thậm chí, một số chủ cơ sở còn gia cố thêm hệ thống cửa hai lớp, tường cách âm và rèm che để bên ngoài không thể phát hiện.

Thượng tá Nguyễn Lộc Oanh cho biết thêm: “Hiện nay, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy gặp rất nhiều khó khăn do phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng mua bán ma túy thường liên lạc với nhau qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook, Viber, Telegram...; đối tượng cầm đầu có tiền án, tiền sự, hoạt động chuyên nghiệp. Đặc biệt, tình trạng sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT rất khó kiểm soát. Ngoài ra, sự dịch chuyển từ việc sử dụng heroin sang các loại ma túy tổng hợp là những loại ma túy dễ sử dụng, dễ mua bán đang khiến cho công tác đấu tranh, ngăn ngừa gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh phần lớn đều biết rõ tình trạng này nhưng vì lợi ích kinh tế đã có dấu hiệu làm ngơ cho các đối tượng sử dụng chất ma túy gây khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, không để hình thành các đường dây ma túy lớn liên tỉnh, các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh”.