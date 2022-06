Tạm hoãn phiên tòa xét xử nhóm 6 bị cáo "Tịnh thất Bồng Lai"

(GLO)- Lúc 8 giờ 30 ngày 30-6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) do thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy làm chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố khai mạc phiên tòa xét xử nhóm 6 bị cáo tại “Tịnh thất Bồng Lai” về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Tuy nhiên, theo đề nghị của các luật sư, phiên tòa tạm hoãn và sẽ được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 20-7-2022.



Theo báo Thanh Niên, 6 bị cáo bị đem ra xét xử đều có mặt tại phiên tòa, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi, nguyên quán An Giang, chỗ ở hiện nay tại nhà Cao Thị Cúc, ấp Lập Thành xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An-nơi được bị cáo Vân đặt tên là "Tịnh thất Bồng Lai" vào năm 2015 và đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ" vào tháng 1-2020). Bị cáo Vân không có vợ con.

Bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biên pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: NLĐO



Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi, sinh tại TP. Hồ Chí Minh, không rõ nguyên quán, thường trú tại Tịnh thất Bồng Lai), là con bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha.



Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi, sinh tại TP. Hồ Chí Minh, không rõ nguyên quán, thường trú tại Tịnh thất Bồng Lai), là con của bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha.



Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi, sinh tại TP. Hồ Chí Minh, không rõ nguyên quán, thường trú Tịnh thất Bồng Lai), là con của bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha.



Bị cáo Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, sinh tại TP. Hồ Chí Minh, không rõ nguyên quán và thường trú, chỗ hiện hiện nay tại Tịnh thất Bồng Lai), là con bị cáo Cao Thị Cúc, chưa rõ người cha.



Bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi, trú tại Tịnh thất Bồng Lai).



5 luật sư đã đề nghị tạm hoãn phiên tòa, trong đó, lý do đáng chú ý là sự vắng mặt của 2/3 bị hại là ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ tại TP. Hồ Chí Minh) và ông Trương Ngọc Toàn (pháp danh Thích Minh Thiện, trụ trì chùa Thiên Châu-đại diện bị hại là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An).



Bên cạnh đó, 5 luật sư cho rằng họ chỉ mới được Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa cho tiếp cận hồ sơ từ ngày 23-6 nên không đủ thời gian nghiên cứu hồ sơ, cần thêm thời gian để đảm bảo việc thực hiện việc bào chữa có trách nhiệm cho các thân chủ.



Đề nghị của các luật sư được đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại tòa đồng ý. Lúc 9 giờ, Hội đồng xét xử vào họp xem xét các đề nghị của luật sư và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân.



Lúc 9 giờ 25 phút cùng ngày, chủ tọa phiên tòa đã họp xem xét các đề nghị và Hội đồng xét xử thấy rằng vụ án có tính phức tạp, nhiều người vắng mặt và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân có yêu cầu tạm hoãn nên Hội đồng xét xử tuyên bố tạm hoãn phiên tòa.



Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.



