Pleiku: Tạm giữ thanh niên đi xe máy biển số giả, dương tính với ma túy

(GLO)- Tối 22-6, Công an TP. Pleiku cho biết vừa tạm giữ đối tượng Hoàng Xuân Quý (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Đình) để điều tra về các hành vi: sử dụng BKS xe giả, chống đối lực lượng chức năng và dương tính với ma túy.





Đối tượng Hoàng Xuân Quý tại cơ quan Công an. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 22-6, trong quá trình ra quân tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Trường Chinh (phường Trà Bá, TP. Pleiku), lực lượng Cảnh sát giao thông-trật tự Công an TP. Pleiku phát hiện trường hợp xe mô tô BKS 47-D1 222.22 do Hoàng Xuân Quý điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ kiểm tra, Quý có biểu hiện chống đối và bỏ chạy. Lúc này, lực lượng Cảnh sát giao thông-trật tự Công an TP. Pleiku đã phối hợp với tổ tuần tra của Cảnh sát Cơ động tỉnh Gia Lai nhanh chóng tiến hành bắt giữ Quý và đưa về Công an phường Trà Bá để xử lý.



Tại đây, qua test nhanh, Quý dương tính với ma túy. Kiểm tra phương tiện mà Quý sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện đây là BKS xe giả.



Qua bước đầu làm việc, Quý khai có sử dụng ma túy trước đó. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.



BÁ BÍNH