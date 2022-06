Phú Yên: Bắt giữ ba đối tượng trong vụ dàn cảnh cướp tại tiệm vàng

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đã bắt được ba đối tượng trong vụ dàn cảnh để cướp tại một tiệm vàng trên địa bàn.



Hình ảnh trích xuất từ camera nhận dạng hai nghi phạm trong vụ cướp giật tài sản của tiệm vàng. (Nguồn: thanhnien.vn)



Ngày 17/6, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đã bắt được ba đối tượng trong vụ dàn cảnh để cướp tại một tiệm vàng trên địa bàn.



Các đối tượng bị bắt giữ gồm Huỳnh Anh Tuấn (sinh năm 1996, trú tại Phường 3, thành phố Tuy Hòa); Ngô Nguyễn Khắc Đô (sinh ngày 1997, trú tại Phường 6, thành phố Tuy Hòa) và Nguyễn Đình Văn (sinh năm 1996, trú tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên).



Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 22/5, một người đến tiệm vàng Sĩ Kim do ông Huỳnh Thanh Việt làm chủ, tại địa chỉ 112 Trần Hưng Đạo (phường 1, thành phố Tuy Hòa) hỏi mua vàng.



Người này chỉ vào một sợi dây chuyền vàng (loại 61%) rồi hỏi giá. Khi ông Việt báo giá là 18 triệu đồng, người này bảo không đủ tiền, chờ đi rút tiền ở ATM rồi quay lại.



Hơn 3 giờ sau, người này quay lại vờ hỏi để mua sợi dây chuyền vàng trước đó. Khi chủ cửa hàng lấy sợi dây chuyền vàng từ tủ kính đưa ra, đối tượng đeo vào cổ rồi rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.



Lúc này, một đối tượng khác đợi sẵn bên ngoài và cả hai cùng lên xe gắn máy tẩu thoát.



Nhận thấy hành vi cướp, giật của các đối tượng là hết sức liều lĩnh, manh động, gây hoang mang dư luận, Công an thành phố Tuy Hòa đã lập chuyên án truy bắt.



Sau thời gian điều tra, các trinh sát đã bắt giữ ba đối tượng có liên quan đến vụ án trên.



Vụ án đang được tiếp tục được mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN/Vietnam+